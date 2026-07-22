Στην πρώτη επέτειο από τον θάνατο του Όζι Όσμπορν, η σύζυγός του, Σάρον Όσμπορν, κάλεσε τους θαυμαστές του πρωτοπόρου της heavy metal να τιμήσουν τη μνήμη του με τον τρόπο που εκείνος θα επιθυμούσε: ακούγοντας μουσική στη διαπασών και κάνοντας headbanging.

«Όπως θα έλεγε ο Όζι, “όταν θέλετε να με θυμηθείτε, απλώς ανεβάστε την ένταση της μουσικής όσο περισσότερο μπορείτε και κάντε headbanging”», δήλωσε η Σάρον Όσμπορν στο BBC.

Η χήρα του τραγουδιστή βρέθηκε στη γενέτειρά του, το Μπέρμιγχαμ, όπου η πόλη διοργάνωσε την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, την πρώτη «Ημέρα του Όζι». Πρόκειται για μια δωρεάν γιορτή αφιερωμένη στον εμβληματικό frontman των Black Sabbath, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην περιοχή Άστον.

Ακριβώς έναν χρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της, η Σάρον Όσμπορν δεν έκρυψε τη συγκίνησή της. Όπως ανέφερε, θα ήθελε ο κόσμος να θυμάται «πόσο αστείος, χαρισματικός και αληθινός ήταν ο Όζι».

«Ήταν αυθεντικός. Ποτέ δεν προσπαθούσε να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά ήταν και σου έλεγε πάντοτε την αλήθεια για τα πάντα. Ήξερες ακριβώς ποιος ήταν και πού στεκόσουν απέναντί του», είπε.

«Ήταν πραγματικά γνήσιος και πολύ αστείος. Μπορούσαμε να έχουμε τους χειρότερους καβγάδες στον κόσμο, αλλά στο τέλος καταλήγαμε να γελάμε, επειδή έλεγε κάτι τόσο γελοίο που απλώς ξεκαρδιζόμασταν», πρόσθεσε.

Ο Όζι Όσμπορν, γνωστός ως «Πρίγκιπας του Σκότους», πέθανε στις 22 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 76 ετών, λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία «Back to the Beginning» των Black Sabbath, στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ.

Ο διάσημος μουσικός αντιμετώπιζε σειρά προβλημάτων υγείας, ενώ το 2019 είχε ανακοινώσει ότι είχε διαγνωστεί με τη νόσο του Πάρκινσον.

Η ιστορική συναυλία, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Metallica, Guns N’ Roses και Slayer, συγκέντρωσε χρήματα για τρεις φιλανθρωπικούς οργανισμούς: το Cure Parkinson’s, το Acorns Children’s Hospice και το φιλανθρωπικό ίδρυμα του Birmingham Children’s Hospital.

Η Σάρον Όσμπορν υπογράμμισε ότι η στήριξη των συγκεκριμένων οργανισμών θα συνεχιστεί.

«Θα συνεχίσουμε μέχρι να βρεθεί θεραπεία για το Πάρκινσον, επειδή ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται ότι η ασθένεια εμφανίζεται σε ολοένα και περισσότερους ανθρώπους», δήλωσε.

Παράλληλα, εξήρε το «εκπληκτικό» έργο του παιδικού ξενώνα Acorns, τον οποίο επισκέφθηκε μία ημέρα πριν από τις εκδηλώσεις. Αναφέρθηκε επίσης στον ιδιαίτερο δεσμό του Όζι με το Birmingham Children’s Hospital, όπου είχε νοσηλευτεί για έξι εβδομάδες με κοκκύτη όταν ήταν παιδί.

«Ήταν ένας απλός και πραγματικά καλός άνθρωπος, με μεγάλη καρδιά, και ήθελε να προσφέρει πίσω στην κοινωνία», ανέφερε.

Η πρώτη «Ημέρα του Όζι»

Στο πλαίσιο της πρώτης «Ημέρας του Όζι», το Μπέρμιγχαμ τιμά τη σύνδεση του καλλιτέχνη με την πόλη μέσα από εκδηλώσεις, αφιερώματα, εκθέσεις και ζωντανές μουσικές εμφανίσεις.

Κάτοικοι και επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τοπόσημα που συνδέονται με τον μουσικό, να δουν εκθέσεις αφιερωμένες στην καριέρα του και να μοιραστούν τις προσωπικές αναμνήσεις τους από το είδωλο της ροκ.

Το Μουσικό Αρχείο του Μπέρμιγχαμ συγκεντρώνει ιστορίες, σκέψεις και προσωπικούς φόρους τιμής σε ένα αναμνηστικό βιβλίο, δημιουργώντας ένα διαρκές αρχείο της πρώτης «Ημέρας του Όζι» και της επίδρασης που είχε ο τραγουδιστής τόσο στην πόλη όσο και στους μουσικόφιλους σε όλο τον κόσμο.

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της, η Σάρον Όσμπορν δήλωσε ότι κοιτάζει και προς το μέλλον, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η «Ημέρα του Όζι» θα καθιερωθεί και θα αποτελέσει ένα μόνιμο κομμάτι της κληρονομιάς του.

«Αυτή είναι η πατρίδα της metal. Είναι η πατρίδα του Όζι, το μέρος όπου γεννήθηκε και το οποίο αγαπούσε. Η “Ημέρα του Όζι” δεν θα μπορούσε να έχει τον ίδιο αντίκτυπο πουθενά αλλού», είπε για το Μπέρμιγχαμ.

«Αγαπούσε αυτή την πόλη και τους ανθρώπους της. Ήταν περήφανος για την καταγωγή του από το Μπέρμιγχαμ», πρόσθεσε.

«Η αγάπη και ο σεβασμός για τον Όζι σήμαιναν τα πάντα»

Η Σάρον Όσμπορν περιέγραψε την αποχαιρετιστήρια συναυλία «Back to the Beginning» ως μια «πανέμορφη» στιγμή, την οποία η οικογένειά της δεν πρόκειται να ξεχάσει.

«Ήταν κάτι που η οικογένειά μου, τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου δεν θα ξεχάσουν ποτέ», δήλωσε.