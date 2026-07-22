Τα 57α γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα, 22 Ιουλίου, η Δέσποινα Βανδή, δεχόμενη από το πρωί ευχές από αγαπημένα της πρόσωπα, συνεργάτες και φίλους.

Ο σύντροφός της, Βασίλης Μπισμπίκης, της ευχήθηκε δημόσια, με την τρυφερή ευχή: «Χρόνια σου πολλά, άγγελέ μου».

Ο ηθοποιός δημοσίευσε την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή φωτογραφία τους, όπου η τραγουδίστρια εμφανίζεται να κοιτά χαμογελαστή τον φακό, ενώ ακριβώς από πίσω της βρίσκεται ο σύντροφός της.



Νωρίτερα, σε Instagram story, της ευχήθηκε και η κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη.



«Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που θα είναι πάντα ο αγαπημένος μου», σε ένα κολάζ με δύο κοινές φωτογραφίες με τη μητέρα της.