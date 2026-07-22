Τη θλίψη του για τον θάνατο της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μαίρης Λίντα δεν μπορεί να κρύψει ο καλλιτέχνης Γεράσιμος Ανδρεάτος ο οποίος επεσήμανε: «Το αστέρι της έχει λάμψει, είναι στις καρδιές μας».

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews αναφέρθηκε στη σπουδαία διαδρομή της, στη συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη και στο ανεξίτηλο αποτύπωμα που άφησε στην ελληνική μουσική.

Η είδηση του θανάτου της, όπως τόνισε είναι «βαρυσήμαντο γεγονός για μας τους ανθρώπους του λαϊκού τραγουδιού αλλά και για όλη την Ελλάδα, μιας που η Μαίρη Λίντα, μας έχει χαρίσει αξέχαστες στιγμές από τα τραγούδια της μαζί με τον Μανώλη Χιώτη, αλλά και ερμηνεύοντας μεγάλους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου και άλλοι».

«Είναι μία από τις φιγούρες που σημάδεψαν τη ζωή μας από τότε που γεννήθηκε μέχρι σήμερα» είπε.

Υπενθύμισε πως ξεκίνησε έντεκα χρονών να τραγουδάει, «αναδείχτηκε σε ένα τάλεντ σόου, όπως θα λέγαμε σήμερα, του Ορέστη Λάσκου και αμέσως διακρίθηκε και ξεκίνησε να τραγουδάει».

«Ο Χιώτης τη ζήτησε από μικρή από την οικογένειά της και την είχε μαζί του και γνώρισαν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Μέχρι και στο Λευκό Οίκο τους δέχτηκε ο τότε πρόεδρος και τους τίμησε», τόνισε.

Στη συνέχεια δήλωσε πως, «η προσωπική μου γνώμη – και όχι μόνο βέβαια – είναι ότι η Μαίρη Λίντα είναι μία από τις ελάχιστες τόσο μεγάλες φωνές που πέρασαν από την Ελλάδα, στον χώρο των τραγουδιστριών, μπορεί να είναι και η πιο μεγάλη φωνή που έχει περάσει ποτέ.

«Το αστέρι της έχει λάμψει. Είναι στις καρδιές μας και θα τη θυμόμαστε για πάντα», είπε κλείνοντας.