Τον ερωτά τους δεν κρύβουν ο Σάκης Ρουβάς και η αγαπημένη του Κάτια Ζυγούλη που απολαμβάνουν ευτυχισμένες στιγμές και φωτογραφίζονται χαμογελαστοί.

Ο τραγουδιστής την Τρίτη 21/7 έκανε μία ανάρτηση στα social media και δείχνει στιγμιότυπα από την απόδραση που έκανε με τη σύζυγό του.

Στην πρώτη φωτογραφία το ζευγάρι εμφανίζεται αγκαλιά φορώντας καπέλα και γυαλιά ηλίου, ενώ ο Σάκης Ρουβάς κάνει μία γκριμάτσα.

Στη δεύτερη φωτογραφία, ο τραγουδιστής μοιράστηκε το ηλιοβασίλεμα και τη θάλασσα, όσο ήταν μέσα σε σκάφος.

Δείτε τις εικόνες που ανέβασε στα social media ο Σάκης Ρουβάς