Η Ρία Ελληνίδου αποθεώθηκε στη Μύκονο, καταφέρνοντας να ξεσηκώσει τον κόσμο που συγκεντρώθηκε για να απολαύσει τις επιτυχίες της. Η τραγουδίστρια έφτασε στον χώρο της συναυλίας μέσα σε ένα τεράστιο μαύρο τζιπ που οδηγούσε ο σύντροφός της, Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Ο ρεπόρτερ του Mykonos Live TV περίμενε τον Δημήτρη Αλεξάνδρου για να του δώσει ένα πανό που έγραφε «Ρία, θα με παντρευτείς;» για να το σηκώσει κατά τη διάρκεια της συναυλίας, κάτι που όμως ο αγαπημένος της Ρίας Ελληνίδου αρνήθηκε γελώντας.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, που παρακολούθησε τη συναυλία μαζί με την καλή του φίλη, Κατερίνα Τοπούζογλου, αποκάλυψε ότι το πιο αγαπημένο του από τα τραγούδια της συντρόφου του είναι το «Μη Σου Τύχει», ενώ όσο η Ρία Ελληνίδου ήταν πάνω στη σκηνή αποδείχθηκε ο μεγαλύτερος φαν της, αφού δεν σταμάτησε να τραγουδάει, να χορεύει και να βγάζει βίντεο.