Στη Μύκονο βρίσκεται η Σοφία Βεργκάρα, η οποία άφησε για λίγο τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης με την παρέα της.

Η ίδια βρέθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά στέκια του νησιού, όπου δείπνησε και απόλαυσε ζωντανά το DJ set της διάσημης Peggy Gou. Η Σοφία Βεργκάρα, μάλιστα, μοιράστηκε με τους ακολούθους της ένα βίντεο στο οποίο χορεύει και διασκεδάζει, ενώ για την εμφάνισή της επέλεξε ένα άκρως καλοκαιρινό φλοράλ φόρεμα, με το φούξια χρώμα να κυριαρχεί.

Η εντυπωσιακή ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την ελληνική της απόδραση, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από το Nησί των Aνέμων, γράφοντας στα ισπανικά: «Νύχτες στην Ελλάδα».