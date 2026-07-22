Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης φιλοξενήθηκε στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με ΛεμόΝ1» και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον ρόλο που τον έκανε διάσημο, τον ρόλο του «Φατσέα» στο «Καφέ της Χαράς».

«Ο Χάρης Ρώμας μου είχε κάνει κατά καιρούς κρούσεις για να συνεργαστούμε αλλά δεν είχε τύχει να τα καταφέρουμε μέχρι τότε. Είτε επειδή είχα δουλειά, είτε επειδή δεν με ανέπνεε αυτό που μου πει, είτε επειδή δεν ήταν σωστό το timing. Όταν μου πρότεινε τον Φατσέα έπαθα λίγο σοκ με τον ρόλο, δεν μου άρεσε που ήταν τόσο αρνητικός, λέω τώρα εντάξει “πώς θα τον κάνω αυτό τον τύπο είναι απαίσιος”. Αλλά με έπεισε η γυναίκα μου και ο Χάρης, από τη στιγμή που το ανέλαβα είπα ότι πρέπει να το αγαπήσω. Δεν το μετάνιωσα ποτέ βέβαια, το καταχάρηκα. Είναι αλήθεια πως δεν τον ήθελα τον ρόλο στην αρχή».

«Ο στόχος μου είναι, όλοι μου οι ρόλοι να μου βγαίνουν πολύ φυσικά. Δεν θέλω να φαίνεται ότι παίζω κάτι. Έγινε μια περίεργη ταύτιση. Νομίζω ότι ήταν θέμα γραφής η επιτυχία του ρόλου. Ήταν εξαιρετικά καλογραμμένος ο ρόλος και εγώ μετά κατάφερα να το παντρέψω με αυτή τη φάτσα και την ερμηνεία».

Για τη δημοσιότητα που έλαβε μετά την επιτυχία της σειράς, ο ηθοποιός επισήμανε: «Ήταν σοκαριστικό στην αρχή, το οποίο δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω. Στην αρχή με ενόχλησε πάρα πολύ, μετά σιγά σιγά το συνήθισα και θεωρώ ότι κάπως το διαχειρίζομαι, εκτός από ακραίες περιπτώσεις».

«Μετά το “Καφέ της Χαράς” δεν υπήρχαν πολλές προτάσεις. Μου ήρθαν άλλες προτάσεις στο θέατρο. Τηλεοπτικά δε θυμάμαι τι έκανα μετά. Μέχρι τότε έπαιζα στο “ποιοτικό” θέατρο, από το “Καφέ της Χαράς” και μετά άρχισαν να κόβονται αυτές οι προτάσεις, υπήρχε στην ατμόσφαιρα ότι “αυτός μας πρόδωσε τώρα, έκανε κάτι εμπορικό”. Που τότε δεν το ήθελαν, τώρα το θέλουν», τόνισε ο γνωστός ηθοποιός.