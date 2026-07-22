Μετατόπιση δυνάμεων καταγράφεται για τα ζώδια σήμερα, καθώς ο Ήλιος ολοκληρώνει την πορεία του στον Καρκίνο και περνά στο πύρινο ζώδιο του Λέοντα. Η συγκεκριμένη εξέλιξη φέρνει νέο κύμα εξωστρέφειας, ενώ οι παράλληλες όψεις της Σελήνης στον Σκορπιό με την Αφροδίτη ενισχύουν τις αισθηματικές και οικονομικές υποθέσεις.

Την ίδια στιγμή, η εμπλοκή του ανάδρομου Ερμή επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα του παρελθόντος που απαιτούν διευθέτηση.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για τα 12 ζώδια

Κριός

Αποκτάτε ισχυρό πλεονέκτημα στους τομείς των αισθηματικών και των οικονομικών, χάρη στην ήπια όψη της Σελήνης στον Σκορπιό με την Αφροδίτη. Η συγκυρία προσφέρεται για την αναθεώρηση των δεσμεύσεών σας, την εξόφληση εκκρεμών οφειλών και την ουσιαστική προσέγγιση με αγαπημένο πρόσωπο.

Η είσοδος του Ηλίου στον Λέοντα το απόγευμα ενισχύει τη παιχνιδιάρικη διάθεση για το επόμενο διάστημα, καθιστώντας τη στιγμή κατάλληλη για την καλλιέργεια ταλέντων και την επιδίωξη προσωπικών στόχων. Αργότερα, με τη συνάντηση Σελήνης και ανάδρομου Ερμή, η στροφή στο παρελθόν προσφέρει χρήσιμα διδάγματα μέσα από συζητήσεις με οικεία πρόσωπα.

Ταύρος

Αναζωογονητικό χαρακτήρα προσλαμβάνουν οι καθημερινές αλληλεπιδράσεις λόγω της ευθυγράμμισης της Σελήνης στον Σκορπιό με την Αφροδίτη, διευκολύνοντας τη σύνδεση με άτομα που προκαλούν συναισθηματική διέγερση.

Παράλληλα, ευνοείται η προβολή δημιουργικών εγχειρημάτων. Η μετακίνηση του Ηλίου στον Λέοντα το απόγευμα ενεργοποιεί τον τομέα της εστίας, στρέφοντας την προσοχή στη φροντίδα των οικείων σχέσεων και την ανάγκη για ξεκούραση. Αργότερα εντός της ημέρας, η όψη της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή φέρνει συναισθηματική φόρτιση μέσα από αναμνήσεις.

Δίδυμοι

Παραγωγικούς ρυθμούς εξασφαλίζει η θετική ενέργεια της ημέρας, επιτρέποντας την αποσαφήνιση των στόχων σε επίπεδο εργασίας, ευεξίας και σπιτιού όσο η Σελήνη στον Σκορπιό επηρεάζει την Αφροδίτη.

Η έναρξη της περιόδου του Λέοντα το απόγευμα ενισχύει την περιέργεια και την πνευματική αναζήτηση. Με την ευθυγράμμιση Σελήνης και ανάδρομου Ερμή αργότερα, δίνεται η ευκαιρία για την αξιοποίηση ή την επισκευή αντικειμένων που είχαν παραμεληθεί.

Καρκίνος

Η ισορροπία στις σχέσεις και οι απλές απολαύσεις βγαίνουν στο προσκήνιο με τη συντονισμένη δράση της Σελήνης στον Σκορπιό και της Αφροδίτης. Με την έξοδο του Ηλίου από το ζώδιό σας και την είσοδό του στον Λέοντα το απόγευμα, διαμορφώνονται ευνοϊκές συνθήκες για τον καθορισμό οικονομικών στόχων. Παράλληλα, η όψη της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή αργότερα ευνοεί τις διορθωτικές κινήσεις σε επαγγελματικά σχέδια, ενώ δεν αποκλείεται η επικοινωνία με πρόσωπα από το παρελθόν.

Λέων

Η ανάγκη για ξεκούραση και η αναζήτηση προσωπικής ασφάλειας κυριαρχούν όσο η Σελήνη στον Σκορπιό ευθυγραμμίζεται με την Αφροδίτη. Το απόγευμα, με την είσοδο του Ηλίου στο ζώδιό σας, καταγράφεται σημαντική αύξηση της ενέργειας και της εξωστρέφειας.

Η περίοδος των γενεθλίων σας προσφέρεται για την επανατοποθέτηση των προσωπικών σας επιδιώξεων. Η συνάντηση της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή αργότερα υποδεικνύει την ανάγκη καταγραφής των ιδεών που προκύπτουν και την εσωτερική ανασκόπηση.

Παρθένος

Η αρμονική στάση σας διευκολύνει τις ουσιαστικές επαφές, καθώς η Σελήνη στον Σκορπιό συναντά την Αφροδίτη, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την προσέγγιση προσώπων που σας ενδιαφέρουν.

Η είσοδος του Ηλίου στον Λέοντα το απόγευμα φέρνει στην επιφάνεια αποκαλύψεις και την επιθυμία για απομόνωση. Παράλληλα, η όψη της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή ενδείκνυται για την εκκαθάριση της ψηφιακής σας παρουσίας και τη διαγραφή παλαιών ανάρτησεων.

Ζυγός

Σταθερά βήματα για την επίτευξη των στόχων σας απαιτεί η ευθυγράμμιση της Σελήνης στον Σκορπιό με την Αφροδίτη. Η έναρξη της περιόδου του Λέοντα το απόγευμα υπογραμμίζει τη σημασία της συλλογικής δράσης και της διεύρυνσης του επαγγελματικού δικτύου. Αργότερα μέσα στη μέρα, η όψη Σελήνης και ανάδρομου Ερμή επιβάλλει την αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού σας με βάση τις μακροπρόθεσμες βλέψεις σας.

Σκορπιός

Η διέλευση της Σελήνης από το ζώδιό σας και η όψη της με την Αφροδίτη δημιουργούν ευνοϊκό κλίμα για τη σύναψη νέων γνωριμιών. Με την είσοδο του Ηλίου στον Λέοντα το απόγευμα, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην επαγγελματική εξέλιξη και την προσήλωση σε συγκεκριμένους στόχους.

Η μεταγενέστερη συνάντηση της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή ενδέχεται να φέρει την υλοποίηση παλαιότερων προσδοκιών.

Τοξότης

Η εσωτερική ανασκόπηση γύρω από τις σχέσεις και τα προσωπικά μοτίβα διευκολύνεται από τη συνέργεια της Σελήνης στον Σκορπιό με την Αφροδίτη.

Η μετακίνηση του Ηλίου στον Λέοντα το απόγευμα εγκαινιάζει μια φάση ανάπτυξης και αναζήτησης νέων εμπειριών. Το μεσημέρι, η όψη της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή φέρνει στην επιφάνεια συναισθήματα που χρήζουν διαχείρισης.

Αιγόκερως

Νέες προοπτικές στις κοινωνικές και επαγγελματικές επαφές ανοίγει η ευθυγράμμιση της Σελήνης στον Σκορπιό με την Αφροδίτη. Η είσοδος του Ηλίου στον Λέοντα το απόγευμα ευνοεί τις συζητήσεις για κοινές επιδιώξεις στο πλαίσιο συνεργασιών.

Κατά τη διάρκεια της όψης Σελήνης και ανάδρομου Ερμή το μεσημέρι, απαιτείται προσοχή στη διαχείριση επαφών με πρόσωπα από το παρελθόν.

Υδροχόος

Οι επαγγελματικές φιλοδοξίες ενισχύονται από την όψη της Σελήνης στον Σκορπιό με την Αφροδίτη, αναδεικνύοντας τη σημασία των αμοιβαία υποστηρικτικών συνεργασιών.

Με την έναρξη της εποχής του Λέοντα το απόγευμα, η προσοχή στρέφεται στη βελτίωση των προσωπικών σχέσεων. Το μεσημέρι, η εμπλοκή του ανάδρομου Ερμή με τη Σελήνη ενδείκνυται για τη διευθέτηση εκκρεμοτήτων.

Ιχθύες

Η πρωινή όψη της Σελήνης στον Σκορπιό με την Αφροδίτη ευνοεί τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος προς τρίτους και τον σαφή προσδιορισμών των προσωπικών επιθυμιών. Η μετακίνηση του Ηλίου στον Λέοντα το απόγευμα σηματοδοτεί την έναρξη μιας παραγωγικής περιόδου με επίκεντρο τους στόχους ευεξίας. Η συνάντηση της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή αναδεικνύει τη σημασία των εμπειριών του παρελθόντος.