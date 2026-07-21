Η Σίσσυ Χρηστίδου φαίνεται πως βρήκε στην Κέρκυρα τον δικό της επίγειο παράδεισο, με τις επισκέψεις της στο νησί των Φαιάκων να μετατρέπουν την περιοχή στο αγαπημένο της καταφύγιο από την περίοδο του Πάσχα μέχρι και σήμερα.

Η πασχαλινή απόδραση και η γνωριμία που ενθουσίασε την παρέα

Η πρώτη επαφή για τη φετινή σεζόν έγινε τις ημέρες του Πάσχα, όταν η Σίσσυ Χρηστίδου ταξίδεψε στο νησί μαζί με τους δύο γιους της, Φίλιππο-Ραφαήλ και Μιχαήλ-Άγγελο, αλλά και στενούς της φίλους, ανάμεσα στους οποίους ο Παύλος Σταματόπουλος, η Χριστίνα Κοντοβά και η βαφτιστήρα της, Ada.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της πασχαλινής παραμονής σε μια από τις εξόδους της – έφαγε σύμφωνα με πληροφορίες μας – μαζί με την παρέα της στο εστιατόριο «Κόμισσα» της Χώρας της Κέρκυρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλη η παρέα που ταξίδεψε το Πάσχα στην Κέρκυρα ενθουσιάστηκε με τη γνωριμία με τον επιχειρηματία – ιδιοκτήτη εστιατορίων Στέφανο Νεδέλκο και όλοι τον ακολούθησαν στο Instagram.

Η επιστροφή τον Ιούλιο, το βραδινό story και το προφίλ του 35χρονου

Η Σίσσυ Χρηστίδου επέστρεψε ξανά στην Κέρκυρα για τις καλοκαιρινές της διακοπές, έχοντας και πάλι στο πλευρό της τη Χριστίνα Κοντοβά. Το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου, η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα story από έξοδό της σε ένα από τα ατμοσφαιρικά μαγαζιά εστίασης που διατηρεί ο 35χρονος στο νησί, πραγματοποιώντας μάλιστα tag στο προφίλ του Στέφανου Νεδέλκου, με τον ίδιο να αναδημοσιεύει το στιγμιότυπο.

Ο Στέφανος Νεδέλκος, γεννημένος τον Σεπτέμβριο του 1991 με καταγωγή από τη Βόρεια Ελλάδα, έχει επιλέξει την Κέρκυρα ως μόνιμη βάση για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες στην εστίαση. Με ύψος 2.01, διαγράφει παράλληλα πολυετή πορεία στα ελληνικά παρκέ, έχοντας αγωνιστεί σε ομάδες όπως το Κορωπί, ο Πήγασος Κορίνθου και ο Φαίακας, ενώ διετέλεσε και αρχηγός στον Ιόνιο Κέρκυρας.