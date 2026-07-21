Με ένα βίντεο από το σκάφος του εν μέσω κυματισμού, ο Γιώργος Λιάγκας κατέγραψε τη διαδρομή που πραγματοποίησε το απόγευμα της Τρίτης 21 Ιουλίου, ταξιδεύοντας από τα Κουφονήσια προς την Πάρο.

Το βίντεο στα κύματα και το «πλήρωμα» του σκάφους

Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο παρουσιαστής εμφανίζεται να ταξιδεύει μαζί με τους γιους του και τον σκύλο τους, τη Φούσκα, περιγράφοντας τις συνθήκες που συνάντησαν στη θάλασσα:

«Λοιπόν, ανεβαίνουμε από Κουφονήσια, Πάρο. Έχει ένα…λίγο πάνω από τρία, λίγο κάτω από τέσσερα. Μια χαρά. Είναι μια χαρά γιατί έχουμε το καλύτερο πλήρωμα. Η φούσκα… Οι άλλοι ναύτες κουράστηκαν, κοιμούνται»

Ο Γιώργος Λιάγκας συνόδευσε την ανάρτησή του με την εξής λεζάντα: «Αυτά είναι τα καλύτερα ταξίδια της ζωής μας!!! Με το καλύτερο πλήρωμα!!!»