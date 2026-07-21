Μια φωτογραφία με φόντο το Εξώμβουργο στην Τήνο ήταν αρκετή ώστε να κάνει γνωστή την παρουσία του Σταύρου Νιάρχου του τρίτου και του αδελφού του «Theo» Θεόδωρου Νιάρχου στη γιορτή για τα γενέθλια της αδελφή τους, Ευγενίας Νιάρχου.

Την φωτογραφία αρχικά δημοσίευσε η σύζυγος του Σταύρου Νιάρχου, Ντάσα Ζούκοβα στον προσωπικό της λογαριασμό σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης και στην συνέχεια η εορτάζουσα Ευγενία Νιάρχου.

Στην φωτογραφία, δίπλα στον «Theo» Θεόδωρο Νιάρχο, που ασχολείται με την τέχνη και τις επιχειρήσεις ποζάρει ένα από τα διασημότερα μοντέλα η Camille Rowe, με την οποία ο γιός του μεγιστάνα Φίλιππου Νιάρχου, διατηρεί σχέση εδώ και αρκετό καιρό, σε ένα σπάνιο φωτογραφικό ενσταντανέ που περιλαμβάνει τα τρία από τα εγγόνια του μεγιστάνα Σταύρου Νιάρχου.

Η γιορτή των γενεθλίων πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες στον κήπο-αυλή μιας παραδοσιακής κατοικίας στο νησί της Τήνου, με λουλούδια στις αποχρώσεις του ροζ και του σομόν να έχουν τοποθετηθεί περίτεχνα στο γιορτινό τραπέζι, όπου παρακάθισαν οι προσκεκλημένοι και με τις δάφνες ολόγυρα να συμπληρώνουν τον όλο διάκοσμο.

Ενώ τα βλέμματα «έκλεψε» ο ασβεστωμένος περιστερώνας, σήμα κατατεθέν του αιγαιοπελαγίτικου νησιού, που το βράδυ φωτισμένος και σε συνδυασμό με τα λαμπιόνια που είχαν περίτεχνα τοποθετηθεί, θύμιζε σκηνικό από ταινία.