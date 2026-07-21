Θλίψη έχει προκαλέσει στον χώρο του κινηματογράφου η είδηση του θανάτου της Κέιλι Χοτλ (Kaylee Hottle), της νεαρής κωφής ηθοποιού που έγινε γνωστή μέσα από τον ρόλο της Jia στις επιτυχημένες ταινίες «Godzilla vs. Kong» (2021) και «Godzilla x Kong: The New Empire» (2024).

Η 19χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της 21ης Ιουλίου στο Μέριλαντ των ΗΠΑ.

Την είδηση μετέδωσε αρχικά το TMZ, ενώ λίγο αργότερα ο πατέρας της, Τζόσουα Χοτλ, επιβεβαίωσε δημόσια τον θάνατό της.

Σε ένα συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook, χρησιμοποιώντας τη νοηματική γλώσσα, αποκάλυψε ότι ταξίδευε από το Τέξας στο Μέριλαντ για να παραλάβει τη σορό της κόρης του.

«Παίρνω μια πτήση που δεν θα ήθελα ποτέ να πάρω», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Η Κέιλι και οι γονείς της ήταν κωφοί, ενώ σύμφωνα με την Houston Chronicle, τέσσερις γενιές της οικογένειας του πατέρα της ανήκαν στην κοινότητα των κωφών.

Το συγκινητικό μήνυμα του σχολείου της

Η νεαρή ηθοποιός φοιτούσε στο Texas School for the Deaf στο Όστιν, το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη του για την απώλειά της.

Το σχολείο ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας και κάλεσε το κοινό να αποφύγει κάθε εικασία σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ γνωστοποίησε ότι παρέχονται υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και φίλους της Κέιλι.

Η πορεία της στον κινηματογράφο

Γεννημένη την 1η Μαΐου 2007 στην Ατλάντα, η Κέιλι Χοτλ έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα μπροστά στην κάμερα το 2017, συμμετέχοντας σε διαφημιστικές καμπάνιες αλλά και στο πρότζεκτ «10 Deaf Children: One Powerful Message», το οποίο προωθούσε την ισότητα και την ορατότητα της κοινότητας των κωφών.

Παράλληλα με τις σπουδές της στο Texas School for the Deaf, ασχολήθηκε και με τον στίβο.

Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 2021, όταν επιλέχθηκε από τη γνωστή casting director Σάρα Φιν για τον ρόλο της Jia στην ταινία «Godzilla vs. Kong». Η ηρωίδα της ήταν επίσης κωφή και επικοινωνούσε μέσω της νοηματικής γλώσσας, αναπτύσσοντας έναν ιδιαίτερο δεσμό με τον King Kong.

Η ερμηνεία της απέσπασε θετικά σχόλια, ενώ οι συμπρωταγωνιστές της, μεταξύ των οποίων η Ρεμπέκα Χολ και ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ, έμαθαν νοηματική γλώσσα για να μπορούν να επικοινωνούν μαζί της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Η υποψηφιότητα στα Saturn Awards

Η Κέιλι Χοτλ επέστρεψε στον ίδιο ρόλο το 2024, στη συνέχεια της ταινίας «Godzilla x Kong: The New Empire», επιβεβαιώνοντας το ταλέντο και τη δυναμική παρουσία της στον κινηματογράφο.

Για την ερμηνεία της τιμήθηκε με υποψηφιότητα στα Saturn Awards, μια σημαντική διάκριση για μια ηθοποιό τόσο νεαρής ηλικίας, η οποία πρόλαβε να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στη μεγάλη οθόνη και να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για την κοινότητα των κωφών παγκοσμίως.