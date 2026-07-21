Στο νησί της Αποκάλυψης γιόρτασε φέτος τα γενέθλια της η διεθνής ελληνίδα εικαστικός και σύζυγος του Μιχαήλ Ντε Γκρες, Μαρίνα Καρέλλα, η οποία παραμένει στην Πάτμο, όπου και διατηρεί μια καλαίσθητη κατοικία εδώ και πολλά χρόνια.

Η Μαρίνα Καρέλλα, που τα έργα της απέκτησαν διεθνή ακτινοβολία, ανήκει στην γενιά των Ελληνίδων καλλιτεχνών που θριάμβευσαν και απέκτησαν διεθνή αναγνώριση, σε ολόκληρο τον κόσμο ανάμεσα σε άλλες καταξιωμένες Ελληνίδες εικαστικούς, πολλές από τις οποίες συνεργάστηκαν με τον Αλέξανδρο Ιόλα αλλά και με τον Πωλ Φακέτι.

Ανάμεσα τους, η Χρύσα Βαρδέα- Μαυρομιχάλη που έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Chryssa, η Σοφία Βάρη, η Μάρα Καρέτσου, η Μόρφη Γκίκα, που οι υπογραφές τους πλέον είναι αναγνωρίσιμες εδώ και χρόνια, στο διεθνές χρηματιστήριο της Τέχνης.

Γεννημένη στην Αθήνα στις 17 Ιουλίου 1940, η Μαρίνα Καρέλλα προέρχεται από γνωστή επιχειρηματική οικογένεια καθώς είναι κόρη του βιομηχάνου Θεόδωρου Καρέλλα και της Έλλης Χαλκιοπούλου.

Με τα εικαστικά ασχολήθηκε από πολύ μικρή ηλικία σπουδάζοντας ζωγραφική στη Σχολή Βακαλό, ενώ συνέχισε τις σπουδές της δίπλα σε δύο από τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους του 20ού αιώνα, τον Γιάννη Τσαρούχη και τον Παναγιώτη Τέτση.

Αργότερα φοίτησε στην École des Beaux-Arts στο Παρίσι και στη Διεθνή Θερινή Ακαδημία Καλών Τεχνών του Σάλτσμπουργκ. Η πρώτη της επαγγελματική ενασχόληση ήταν ως σκηνογράφος και ενδυματολόγος στο θέατρο, πριν αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη ζωγραφική και τη γλυπτική.