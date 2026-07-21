Ο θάνατος του Λορέντζο Καριέρε εξακολουθεί να σκορπά θλίψη στην οικογένειά του, με τον γιο του, Ρομπέρτο, να εκφράζει δημόσια τον αβάσταχτο πόνο που βιώνει μετά την απώλεια του πατέρα του. Μέσα από μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιέγραψε πώς έχει αλλάξει η ζωή του από τη στιγμή που εκείνος έφυγε από τη ζωή.

Ο σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών. Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι «Bar» είχε αποκτήσει δύο γιους και ο Ρομπέρτο, την Τρίτη 21 Ιουλίου, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του με μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στην ανάρτησή του δημοσίευσε μία φωτογραφία του πατέρα του και συνόδευσε την εικόνα με λόγια γεμάτα συγκίνηση, μιλώντας για το τεράστιο κενό που άφησε πίσω του η απώλειά του, αλλά και για τον ισχυρό δεσμό που τους ένωνε.

Αρχικά έγραψε: «Από τη μέρα που έφυγες, έφυγε μαζί σου κι ένα κομμάτι της ψυχής μου. Τίποτα δεν είναι πια όπως πριν. Η απουσία σου άφησε ένα κενό που δεν μπορεί να γεμίσει κανείς και τίποτα. Κι όμως, μέσα στον πόνο, η αγάπη σου εξακολουθεί να με κρατά όρθιο και να μου θυμίζει πόσο ευλογημένος ήμουν που σε είχα πατέρα».

Στη συνέχεια, ο Ρομπέρτο Καριέρε αναφέρθηκε στον χαρακτήρα του πατέρα του, υπογραμμίζοντας πως η οικογένεια αποτελούσε πάντοτε την απόλυτη προτεραιότητά του και πως στεκόταν δίπλα στους δικούς του ανθρώπους σε κάθε δύσκολη στιγμή.

Όπως έγραψε: «Υπάρχουν άνθρωποι που, ακόμα κι όταν φεύγουν, δεν σταματούν ποτέ να φωτίζουν τον κόσμο μας. Έτσι ήσουν κι εσύ μπαμπάκα μου. Ήσουν το φως που έμπαινε ακόμα και στο πιο σκοτεινό δωμάτιο, η ζεστασιά που έδιωχνε κάθε φόβο και η δύναμη που μας κρατούσε όρθιους. Ήσουν πάνω απ’ όλα οικογενειάρχης. Ένας άνθρωπος που έβαζε πάντα την οικογένειά του πρώτη, που στεκόταν δίπλα μας σε κάθε δυσκολία, σε κάθε δάκρυ, σε κάθε αγώνα. Δεν μας άφησες ποτέ να νιώσουμε μόνοι, γιατί ήσουν πάντα εκεί με μια αγκαλιά, έναν καλό λόγο, ένα βλέμμα γεμάτο αγάπη».

Ολοκληρώνοντας το συγκινητικό μήνυμά του, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η παρουσία του πατέρα του εξακολουθεί να τους συνοδεύει μέσα από τις αναμνήσεις και τις αξίες που τους κληροδότησε.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Η αγάπη σου δεν έφυγε ποτέ. Ζει μέσα στις καρδιές μας, στις αξίες που μας δίδαξες, στις αναμνήσεις που έγιναν η πιο πολύτιμη κληρονομιά μας. Μου λείπεις όσο δεν μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις. Μα κάθε φορά που κοιτάζω τον ουρανό, ένα από τα αστέρια λάμπει λίγο πιο δυνατά, γιατί ξέρω πως είσαι εσύ, που συνεχίζεις να μας προσέχεις. Για πάντα ο ήρωάς μας. Για πάντα ο πατέρας. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε θα σ’ αγαπώ με όλη μου την ψυχή».