Μια ανάρτηση με ιδιαίτερο συμβολισμό είχε κάνει ο Αλέξης Σταμάτης λίγες ημέρες προτού γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου του. Ο συγγραφέας, ο οποίος φέρεται να αντιμετώπιζε μια σπάνια ασθένεια του αίματος, είχε αναφερθεί στη δύναμη της αιμοδοσίας, στην ελπίδα και στην ανώνυμη προσφορά, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Δεν περιμένω ένα φάρμακο αλλά έναν επισκέπτη».

Ο γιος της Μπέτυς Αρβανίτη και σύζυγος της ηθοποιού Εύας Σιμάτου έφυγε από τη ζωή, όπως έγινε γνωστό την Τρίτη 21 Ιουλίου, σε ηλικία 67 ετών. Πέντε ημέρες νωρίτερα, ο Αλέξης Σταμάτης είχε προχωρήσει σε μια βαθιά προσωπική δημοσίευση στον λογαριασμό του στο Instagram.

Μέσα από αυτή περιέγραφε την αναμονή για τη μετάγγιση αίματος και τη σχέση που δημιουργείται, έστω και χωρίς ονόματα, ανάμεσα στον δότη και στον άνθρωπο που δέχεται το αίμα του. Στην τελευταία του ανάρτηση έγραφε αυτούσια:

«Οι παλιοί αλχημιστές περίμεναν την πρώτη σταγόνα του ελιξιρίου με απελπισία που έμοιαζε ήδη με πίστη. Η αναμονή έχει κάτι από ναό και από σφαγείο. Στον ίδιο χώρο ελπίδα και αποσύνθεση, όπως τα άνθη σε ένα φέρετρο συνεχίζουν να ευωδιάζουν χωρίς να αντιλαμβάνονται τον νεκρό. Το αίμα. Η μόνη αριστοκρατία που δεν αναγνωρίζει τίτλους. Η μόνη βασιλεία που αλλάζει σώματα χωρίς επανάσταση. Οι άνθρωποι επινόησαν σύνορα, σημαίες, επώνυμα, τραπεζικούς λογαριασμούς, γενεαλογικά δέντρα. Το αίμα γελάει σιωπηλά με όλες αυτές τις δηθενιές. Κυκλοφορεί στις φλέβες σαν ανώνυμος περιπλανώμενος, αδιάφορος για την ηθική μας, για τις φιλοδοξίες μας, για τις μικρές αισχρότητες με τις οποίες και καλά στολίζουμε τη λέξη «χαρακτήρας». Ένας άγνωστος θα κατοικήσει για λίγο μέσα σου. Κανένα μυστήριο της Εκκλησίας δεν υπήρξε πιο κυριολεκτικό. Κοιτάζω το άδειο μεταλλικό στήριγμα που σε λίγο θα κρατά τη σακούλα του αίματος, δεν περιμένω ένα φάρμακο αλλά έναν επισκέπτη. Έναν αθέατο συνοδοιπόρο που θα περάσει από κάθε γωνιά του σώματός μου, θα ακουμπήσει τα πιο σκοτεινά τοπία της ύπαρξής μου και θα φύγει χωρίς να μάθει ποτέ το όνομά μου. Η ευγένεια της ανωνυμίας. Μορφή αγάπης που δεν επιθυμεί να αγαπηθεί πίσω. Πόσο αλλόκοτο. Περάσαμε αιώνες υμνώντας την αυτάρκεια, ενώ το σώμα γνώριζε πάντοτε την αλήθεια. Δεν υπάρχει αυτάρκεια, μόνο ανταλλαγή. Ο πρώτος άνθρωπος γεννήθηκε από το αίμα μιας γυναίκας. Ο τελευταίος ίσως σωθεί από το αίμα ενός ξένου».

Το συγγραφικό έργο του Αλέξη Σταμάτη

Ο Αλέξης Σταμάτης άφησε πίσω του ένα πλούσιο συγγραφικό έργο, έχοντας εκδώσει συνολικά 34 βιβλία, μεταξύ των οποίων 20 μυθιστορήματα.

Το πρώτο του μυθιστόρημα, με τίτλο «Ο έβδομος ελέφαντας», κυκλοφόρησε το 1998. Το έργο του «Μπαρ Φλωμπέρ» γνώρισε μεγάλη επιτυχία και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, ενώ η «Αμερικάνικη Φούγκα» απέσπασε σημαντική διάκριση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα με τη συγγραφική του δραστηριότητα, εξέδωσε ποιητικές συλλογές και έγραψε θεατρικά έργα, τα οποία παρουσιάστηκαν σε σημαντικές αθηναϊκές σκηνές. Είχε επίσης υπογράψει το σενάριο της κινηματογραφικής ταινίας «Καταιγίδα», ενώ τα τελευταία χρόνια συνεργαζόταν ως αρθρογράφος με την εφημερίδα «Το Βήμα».

Ο Αλέξης Σταμάτης ήταν γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη. Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Εύα Σιμάτου, με την οποία απέκτησαν έναν γιο, τον Ερμή.