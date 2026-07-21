«Αχ, είστε τόσο καλή, τόσο ευγενική… Με κάνατε αλοιφή», είπε απευθυνόμενος στη δημοσιογράφο Βελίκα Καραβάλτσιου το πρωί της Τρίτης 21/7 ο Σταύρος Μπαλάκας.

Ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega» και δέχθηκε «παρατήρηση» από τους οικοδεσπότες για την απουσία του την περασμένη εβδομάδα.

«Του κάναμε παράπονα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα… Λουτράκι; Πού ήσασταν;», είπε αρχικά ο Νικήτας Κορωνάκης.

«Παιδιά, να σας πω κάτι, εσείς δουλεύετε… Εμείς, αν δεν πάμε και λίγο να βρέξουμε το κορμί, τα πόδια μας», ανέφερε ο Σταύρος Μπαλάκας.

«Η παρατήρηση ήταν που μας λείψατε…», του απάντησε η δημοσιογράφος Βελίκα Καραβάλτσιου και τότε ο Σταύρος Μπαλάσκας είπε: «Αχ! Αχ, είστε τόσο καλή, τόσο ευγενική… Με κάνατε αλοιφή».