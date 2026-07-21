Για ακόμη μία φορά, η Μαντόνα απέδειξε ότι παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, κλέβοντας τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της στον τελικό του Μουντιάλ.

Η 67χρονη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή του «New York New Jersey Stadium» την Κυριακή 19 Ιουλίου για το σόου του ημιχρόνου, παρουσιάζοντας ένα φαντασμαγορικό μουσικό πρόγραμμα που συνδύασε παλιές επιτυχίες και εντυπωσιακή σκηνική παρουσία.

Η ίδια επέλεξε ένα σύνολο που δημιουργήθηκε ειδικά για την περίσταση, περιλαμβάνοντας ένα λαμπερό lurex τοπ, τζάκετ με το όνομά της, κορσέ με αγκράφες, γάντια με κρύσταλλα, μεταξωτό σορτσάκι, διχτυωτό καλσόν και ψηλές μπότες με κορδόνια. Σε ροζ και μοβ αποχρώσεις, η εμφάνιση ολοκλήρωσε το χαρακτηριστικό στιλ της καλλιτέχνιδας, συνδυάζοντας τη μόδα με το θεατρικό στοιχείο που τη συνοδεύει σε όλη την καριέρα της.

Κατά τη διάρκεια του σόου, η Μαντόνα ερμήνευσε την επιτυχία της «Music», ενώ ενσωμάτωσε στοιχεία από τα «Disco Inferno» και «Danceteria», χαρίζοντας στο κοινό ένα από τα πιο ξεχωριστά στιγμιότυπα της βραδιάς.