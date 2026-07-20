Σφοδρή επίθεση κατά της αριστεράς εξαπέλυσε ο Χάρης Ρώμας, υποστηρίζοντας ότι όσοι εκφράζουν διαφορετική πολιτική άποψη γίνονται αποδέκτες ύβρεων, ενώ υπερασπίστηκε την κυβέρνηση απέναντι στις επικρίσεις που δέχεται και αναφέρθηκε τόσο στον Άδωνι Γεωργιάδη όσο και στη Νατάσσα Μποφίλιου, σχολιάζοντας τις δημόσιες παρεμβάσεις τους.

Ο γνωστός ηθοποιός, που στο παρελθόν είχε διεκδικήσει τη δημαρχία του Χαλανδρίου, μιλώντας στην «Ομάδα Αλήθειας» υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στο στόχαστρο της «αριστερής νομενκλατούρας», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ενώ αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, αντιμετωπίζονται όσοι εκφράζουν διαφορετική πολιτική θέση.

«Εγώ θα σε βρίζω και εσύ θα είναι μούγκα»

Αναφερόμενος στην πολιτική αντιπαράθεση, ο Χάρης Ρώμας δήλωσε:

«Ξέρετε τι θέλουνε, αυτή η αριστερή νομενκλατούρα. Αυτοί οι αριστεροί τέλος πάντων. Θέλουν να σε βρίζουν κι εσύ να μην μιλάς. Είναι σαν να σου λένε: Εγώ θα σε βρίζω και εσύ θα είναι μούγκα. Μούγκα στη στρούγκα. Το λέω σε όλες τις συζητήσεις που κάνω. Και το λέω ήρεμα».

Χάρης Ρώμας στην Ομάδα Αλήθειας: Οι αριστεροί θέλουν να σε βρίζουν και εσύ να μην μιλάς pic.twitter.com/1yK33gRuCG — Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) July 20, 2026

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις επιθέσεις που, όπως υποστήριξε, δέχεται η κυβέρνηση αλλά και ο πρωθυπουργός, φέρνοντας ως παράδειγμα την αντιπαράθεση που έχει προκύψει με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

«Όταν αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο πρωθυπουργός κατηγορούνται ευθαρσώς ακόμα και από τους αντιπάλους τους, τους πολιτικούς αρχηγούς, ως δολοφόνοι, όταν κατηγορούνται όλοι μαζί ως δολοφόνοι και παιδοβιαστές, βγαίνεις εσύ, αυτός που έχει το μεγαλύτερο θάρρος, ο Άδωνις και λέει για τον Τσίπρα: Δεν δέχομαι ότι είσαι πιο έντιμος. Γιατί βγάζει μάτι ότι είπαν: Τι αφήγημα έχουμε εμείς με το rebranding; Είμαι ο πιο έντιμος κι εσείς οι πιο διεφθαρμένοι. Το διαβάζω παντού».

Συνεχίζοντας στο ίδιο πλαίσιο, πρόσθεσε:

«Και τους απαντάει με τον ίδιο τρόπο, κι ακούω έναν ορυμαγδό από όλους, ακόμα και από την αριστερή διανόηση: Καταραμένε, σιχαμένε, παλιοαλήτη που ενισχύεις τον διχασμό».

«Δικαίωμα της Μποφίλιου να λέει εγώ θα ήθελα να ανέβω στο βουνό»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Χάρης Ρώμας ρωτήθηκε αν υπάρχουν καλλιτέχνες και ηθοποιοί που αποφεύγουν να εκφράσουν δημόσια τις απόψεις τους επειδή φοβούνται τις αντιδράσεις.

Απαντώντας, υποστήριξε:

«Ασφαλώς υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό έχει αριστερές αντιλήψεις, γιατί έτσι έχει περάσει. Το περίφημο της Νατάσσας Μποφίλιου “είμαι με τον άνθρωπο”. Με τον άνθρωπο είναι οι αριστερές συνειδήσεις; Δεν ισχύει. Είναι φίλη μου η Μποφίλιου και συμπατριώτισσα από την Κεφαλονιά, φωτογραφηθήκαμε, φιληθήκαμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχει δικαίωμα να τα λέει, έχω δικαίωμα να τα κρίνω, όπως έχουν δικαίωμα να κρίνουν αυτό που λέω. Όχι όμως να με υβρίζουν. Όπως εγώ δεν υβρίζω τη Μποφίλιου, την αγκαλιάζω αντιθέτως και δικαίωμά της να έχει αντίθετη άποψη και να λέει “εγώ θέλω να ανέβω στο βουνό”».