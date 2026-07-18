Για το bullying που βίωσε στα πρώτα επαγγελματικά του βήματα στην Αγγλία μίλησε ο Μάριος Φραγκούλης, αποκαλύπτοντας ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με προσβλητικά σχόλια από άλλους καλλιτέχνες, οι οποίοι αμφισβητούσαν τη θέση του σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο γνωστός ερμηνευτής, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» και την Αθηναΐδα Νέγκα, αναφέρθηκε στην περίοδο που βρέθηκε στο Λονδίνο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στη δραματική σχολή. Όπως εξήγησε, είχε εξασφαλίσει την υποτροφία «Μαρία Κάλλας», δεν διέθετε ατζέντη και διεκδικούσε μόνος του επαγγελματικές ευκαιρίες μέσα από οντισιόν, ενώ παράλληλα ξεκινούσε τις οπερατικές του σπουδές.

«Ήμουν στο Λονδίνο, μόλις είχα τελειώσει τη δραματική σχολή και είχα πάρει μια υποτροφία «Μαρία Κάλλας». Εγώ δεν είχα ατζέντη, πήγα απλά και πέρασα από οντισιόν. Πήρα ένα νούμερο και περίμενα στη σειρά. Είχα μόλις τελειώσει τη δραματική σχολή και ξεκινούσα τις οπερατικές μου σπουδές. Δεν ήθελα να έρθω στην Ελλάδα να κάνω διακοπές, ήθελα να μείνω στο Λονδίνο να δουλέψω. Είχα τη φιλοδοξία να δουλέψω. Είχα την υποτροφία, είχα τη βοήθεια από τους γονείς μου. Δέχθηκα bullying από άλλους καλλιτέχνες, έλεγαν ότι πρέπει να πουλάω σουβλάκια στη γωνία και όχι να έχω τον πρωταγωνιστικό ρόλο», είπε ο Μάριος Φραγκούλης.