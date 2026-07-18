Ο έρωτας φαίνεται πως έχει δώσει νέα πνοή στην προσωπική ζωή του Απόστολου Γκλέτσου, ο οποίος δεν κρύβει την ευτυχία που βιώνει στο πλευρό της συντρόφου του, Ιζαμπέλας Αρβανίτη. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη σχέση τους, εξηγώντας πόσο σημαντική είναι για τον ίδιο η συντροφικότητα και η καθημερινή παρουσία ενός ανθρώπου που αγαπά.

Ο ηθοποιός βρέθηκε ως καλεσμένος στην εκπομπή «Ζω Καλά», η οποία θα μεταδοθεί το Σάββατο 18 Ιουλίου. Σε απόσπασμα της συνέντευξης που προβλήθηκε πριν από την προβολή της εκπομπής, κλήθηκε να απαντήσει στο τι σημαίνει για εκείνον ο έρωτας στη σημερινή φάση της ζωής του.

«Πολλά πράγματα. Αυτή τη συντροφικότητα που την είχα ανάγκη πάρα πολύ στη ζωή μου, έναν άνθρωπο δίπλα μου που τον αγαπώ και που περνάω μαζί του καταπληκτικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τα συναισθήματα που βιώνει μέσα από τη σχέση του.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στο θέμα των επανασυνδέσεων, αποκαλύπτοντας ότι έχει βρεθεί στη θέση να διεκδικήσει μια δεύτερη ευκαιρία στην προσωπική του ζωή.

Όπως εξήγησε, δεν δίστασε να παρακαλέσει προκειμένου να ξαναβρεθεί με τη σύντροφό του, επισημαίνοντας πως οι άνθρωποι συχνά δεν αντιλαμβάνονται από την αρχή την αξία όσων έχουν δίπλα τους. «Έχει τύχει να παρακαλέσω για την επανασύνδεση. Καμιά φορά δεν εκτιμάμε απ’ την αρχή κάτι που έχουμε. Κάνουμε λάθη αλλά όταν το λάθος δεν είναι τόσο τραγικό που διορθώνεται, μπορούμε να ζητήσουμε δεύτερη ευκαιρία», τόνισε.