Θλίψη έχει σκορπίσει στον κόσμο της σόουμπιζ η είδηση του θανάτου της αγαπημένης Μαίρη Τζο «MJ» Κάμπελ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η μητέρα της Κρις Τζένερ και γιαγιά των Κιμ, Κλόε, Κόρτνεϊ, Ρομπ Καρντάσιαν, Κένταλ και Κάιλι Τζένερ, αποτέλεσε εμβληματική φιγούρα του ριάλιτι «Keeping Up With The Kardashians», κερδίζοντας τη δική της ξεχωριστή θέση στις καρδιές των τηλεθεατών.



Η Κρις Τζένερ, συντετριμμένη από την απώλεια, αποχαιρέτησε τη μητέρα της με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας: «Σήμερα είπαμε αντίο στην όμορφη μανούλα μου MJ. Δεν υπάρχουν λόγια που θα μπορούσαν ποτέ να αποτυπώσουν τι σήμαινε για μένα ή τη ραγισμένη μου καρδιά που πρέπει να της πω αντίο.



Η μαμά μου ήταν η καρδιά της οικογένειάς μας. Μας έμαθε ότι η οικογένεια είναι το παν. Μαμά, σε ευχαριστώ για κάθε θυσία που έκανες, για κάθε κομμάτι σοφίας που μοιράστηκες και για κάθε στιγμή που μας αγάπησες τόσο ολοκληρωτικά. Η καρδιά μου είναι σπασμένη σε ένα εκατομμύριο κομμάτια… σε ευχαριστώ που μου χάρισες την ομορφότερη παιδική ηλικία».

Το αντίο της «αιώνιας δίδυμης» Κιμ Καρντάσιαν

Με τη σειρά της, η Κιμ Καρντάσιαν απέτισε φόρο τιμής στη «γλυκιά της γιαγιά», την οποία χαρακτήρισε «αιώνια δίδυμη» και καλύτερή της φίλη, σημειώνοντας: «Ήσουν η γυναίκα που μου έδειξε τι σημαίνει να είσαι μια εργατική επιχειρηματίας. Μου έδωσες την πρώτη μου δουλειά στο κατάστημά σου στο Σαν Ντιέγκο και μου έμαθες μαθήματα για την εργασιακή ηθική, τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση που κουβαλάω από τότε μαζί μου. Ξέρω ότι είσαι εν ειρήνη τώρα. Δώσε μια αγκαλιά στον παππού Χάρι, τη θεία Κάρεν και τον μπαμπά μου για μένα. Ξέρω ότι είσαι στον παράδεισο, κοιτάζοντας όλες τις αναρτήσεις μας στο Instagram για σένα από τον κρυφό σου λογαριασμό (finsta) που χρησιμοποιούσες πάντα».

Μια ζωή γεμάτη προκλήσεις, έρωτες και ανθεκτικότητα

Πριν η οικογένειά της γίνει διάσημη παγκοσμίως, η Μαίρη Τζο είχε εργαστεί ως μοντέλο στα νιάτα της, ενώ το 1980 άνοιξε την παιδική μπουτίκ «Shannon & Company» στο Σαν Ντιέγκο, όπου τα εγγόνια της μεγάλωσαν παίζοντας. «Θυμάμαι την Κιμ να κάθεται σε αυτό ακριβώς το πάτωμα και να μετράει χρήματα. Τραγουδούσε, “Το μέτρημα είναι το παιχνίδι, και το χρήμα είναι το όνομά μου”», είχε δηλώσει η ίδια το 2012.



Η ζωή της δεν ήταν εύκολη, καθώς βγήκε νικήτρια από δύο μάχες με τον καρκίνο (του μαστού και του παχέος εντέρου), ενώ το 2024 βίωσε την ξαφνική απώλεια της κόρης της, Κάρεν. Σύμφωνα με την Daily Mail, είχε παντρευτεί τρεις φορές, με τον τελευταίο της γάμο με τον Χάρι Σάνον να κρατά 40 χρόνια μέχρι τον θάνατό του το 2003.



Η ίδια είχε σχολιάσει με χιούμορ τις ομοιότητες της ερωτικής της ζωής με εκείνη της Κιμ: «Έχουμε τόσα πολλά κοινά. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Παντρεύτηκα στα 18 και μετά από δύο μήνες σκέφτηκα, “Ξέρεις κάτι; Αυτό δεν έχει και πολλή πλάκα”, οπότε βγήκα από αυτό. Μόλις παντρευτείς το συνειδητοποιείς. “Τι έκανα;” Σκέφτεσαι, “Δεν πρέπει να του χαντακώνω τον χρόνο”».