Μερικές λέξεις στα ελληνικά ήταν αρκετές για να αλλάξουν για λίγο το κλίμα στην αίθουσα Τύπου των Μαϊάμι Χιτ. Κατά την επίσημη παρουσίαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφος Παναγιώτα Trish Christakis πήρε τον λόγο και του απηύθυνε την ερώτησή της στη μητρική του γλώσσα, δημιουργώντας μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της εκδήλωσης. Ο Έλληνας σταρ, ο οποίος θα αγωνίζεται πλέον με το «7» στη φανέλα, απάντησε επίσης στα ελληνικά.

Η δημοσιογράφος τού έδωσε τη δυνατότητα να επιλέξει σε ποια γλώσσα ήθελε να μιλήσει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στο Μαϊάμι. Αναφέρθηκε στον Μπαμ Αντεμπάγιο, στην εμπειρία του προπονητή Έρικ Σπόελστρα και στους οικογενειακούς δεσμούς που διατηρεί με την πόλη. Όταν ολοκλήρωσε την απάντησή του και αντιλήφθηκε ότι οι περισσότεροι παρευρισκόμενοι δεν είχαν καταλάβει τι είχε πει, επιστράτευσε το γνώριμο χιούμορ του: «Μόλις της είπα ότι δεν τη συμπαθώ», προκαλώντας γέλια στην αίθουσα.

Miami got a lot more Greek today! Welcome to Miami, Giannis 🇬🇷🔥 @Giannis_An34 pic.twitter.com/JtIjVWJWmO — Trish Christakis (@TrishChristakis) July 17, 2026

Η στιγμή αυτή έφερε ξανά στο προσκήνιο την Παναγώτα Trish Christakis, μια δημοσιογράφο που έχει ήδη δημιουργήσει τη δική της διαδρομή στην αθλητική ενημέρωση του Μαϊάμι. Μεγάλωσε στην ευρύτερη περιοχή του Σικάγο και σπούδασε δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις στην Ουρμπάνα-Σαμπέιν, πριν ακολουθήσει επαγγελματική πορεία στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η ελληνική καταγωγή της αποτελεί ένα στοιχείο που η ίδια δεν κρύβει και συχνά προβάλλει μέσα από τις αναρτήσεις και τη δημόσια παρουσία της.

Η Παναγιώτα Trish Christakis εγκαταστάθηκε επαγγελματικά στη Νότια Φλόριντα και έγινε γνωστή μέσα από την κάλυψη των σημαντικότερων αθλητικών ομάδων της περιοχής. Εντάχθηκε στο CBS News Miami το 2022 και βρέθηκε κοντά σε μεγάλες διοργανώσεις και γεγονότα από τον χώρο του NBA, του NFL, του NHL, του μπέιζμπολ και του κολεγιακού αθλητισμού. Αργότερα μετακινήθηκε στο NBC 6 South Florida, όπου εργάζεται ως ρεπόρτερ και παρουσιάστρια.

Το μπάσκετ αποτελεί μόνο ένα μέρος του ρεπορτάζ της. Η Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφος έχει καλύψει τους Μαϊάμι Χιτ, τους Μαϊάμι Ντόλφινς, τους Φλόριντα Πάνθερς και την Ίντερ Μαϊάμι, ενώ έχει δώσει το «παρών» σε διοργανώσεις όπως οι τελικοί του NBA, το Stanley Cup και το κολεγιακό πρωτάθλημα «March Madness». Η άφιξη του Λιονέλ Μέσι στη Φλόριντα είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνη, καθώς το ποδόσφαιρο υπήρξε από μικρή ηλικία μία από τις μεγάλες της αγάπες.

Η ίδια έχει εκφράσει δημόσια την υποστήριξή της στον Ολυμπιακό, ενώ έχει χαρακτηρίσει τον Λιονέλ Μέσι «GOAT», δηλαδή κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Μάλιστα, η ίδια έχει αστειευτεί στο παρελθόν ότι θα ήθελε να ήταν επιθετικός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου των ΗΠΑ. Παρότι δεν ακολούθησε επαγγελματική καριέρα μέσα στα γήπεδα, κατάφερε να βρεθεί δίπλα στους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές τους, καταγράφοντας τις ιστορίες τους και μεταφέροντας όσα συμβαίνουν στο κοινό.

Η παρουσία της έχει συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μοιράζεται στιγμές από τα γήπεδα, τα τηλεοπτικά πλατό και την καθημερινότητά της. Η ελληνική καταγωγή της οδήγησε ορισμένους χρήστες να της αποδώσουν χαριτολογώντας το προσωνύμιο «Greek Freak 2.0», σε μία σαφή αναφορά στο παρατσούκλι του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η ίδια αντιμετώπισε με χιούμορ τον χαρακτηρισμό, διευκρινίζοντας ότι τον εξέλαβε αποκλειστικά ως σύνδεση με τον Έλληνα αθλητή.