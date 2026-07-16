Η Μπιάνκα Σενσόρι συνεχίζει να προκαλεί εντυπώσεις με τις τολμηρές ενδυματολογικές επιλογές της, καθώς εμφανίστηκε με ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό σύνολο στο πλευρό του συζύγου της, Κάνιε Γουέστ, κατά τη διάρκεια εξόδου τους στο Λος Άντζελες.

Η 31χρονη αρχιτέκτονας, η οποία πρόσφατα γιόρτασε τα γενέθλια του ράπερ στο παλάτι των Βερσαλλιών, εθεάθη την Τετάρτη να πραγματοποιεί μαζί του ορισμένες καθημερινές δουλειές στην πόλη. Ο 49χρονος Κάνιε Γουέστ τη συνόδευε καθ’ όλη τη διάρκεια της εξόδου τους.

Η Μπιάνκα Σενσόρι, όπως σημειώνει η Daily Mail, επέλεξε ένα στράπλες τοπ σε nude απόχρωση, με ιδιαίτερα βαθύ ντεκολτέ, το οποίο συνδύασε με εφαρμοστό ψηλόμεσο κολάν. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με σκουρόχρωμες καφέ μπότες μέχρι το γόνατο, ενώ κρατούσε στο χέρι το κινητό της τηλέφωνο.

Bianca Censori puts on daring display in a busty NUDE ensemble with Kanye West on Los Angeles outing https://t.co/xn86GtWxa0 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 16, 2026

Ο Κάνιε Γουέστ, από την πλευρά του, εμφανίστηκε με ένα πιο χαλαρό αλλά προσεγμένο σύνολο. Φόρεσε ένα απλό μαύρο μπλουζάκι, μαύρο δερμάτινο μπουφάν και ασορτί παντελόνι, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή του με ανοιχτές καφέ μπότες.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2022, φωτογραφήθηκε να περπατά σε χώρο στάθμευσης, προτού αναχωρήσει για τον επόμενο προορισμό του.

Η Μπιάνκα Σενσόρι έχει στο παρελθόν διαψεύσει τις φήμες που ήθελαν τον σύζυγό της να ελέγχει τις ενδυματολογικές της επιλογές. Σε συνέντευξή της στο «Vanity Fair» είχε δηλώσει: «Δεν θα έκανα κάτι που δεν ήθελα». Παράλληλα, εξήγησε ότι ζητά τη γνώμη του Γουέστ όταν ετοιμάζει τις εμφανίσεις της. «Ο σύζυγός μου κι εγώ δουλεύουμε μαζί πάνω στα σύνολά μου. Πρόκειται για συνεργασία και ποτέ για μια κατάσταση στην οποία μου λένε τι πρέπει να κάνω», ανέφερε. Στη συνέχεια πρόσθεσε με χιούμορ: «Αν ήσουν παντρεμένη με τον Τζιάνι Βερσάτσε, δεν θα σου έδινε ένα φόρεμα ή κάτι αντίστοιχο;».