Η Σαρλίζ Θερόν είχε μαζί της δύο πολύ ξεχωριστούς συνοδούς στην πρεμιέρα της ταινίας «Η Οδύσσεια».

Η 50χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε μαζί με τις κόρες της, τη 12χρονη Όγκαστ και τη 14χρονη Τζάκσον, στην επίσημη πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής παραγωγής στη Νέα Υόρκη, το βράδυ της Τρίτης.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, παρότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε καθημερινή και την επόμενη ημέρα τα παιδιά είχαν σχολείο, η Θερόν φαίνεται πως έκανε μια εξαίρεση λόγω της ιδιαίτερης περίστασης. Η ηθοποιός και οι κόρες της κινήθηκαν ανάμεσα στον κόσμο και στους φωτογράφους, με τη Σαρλίζ Θερόν να καθοδηγεί προσεκτικά την Όγκαστ μέσα στο πλήθος και την Τζάκσον να ακολουθεί σε μικρή απόσταση.

Charlize Theron's daughters August, 12, and Jackson, 14, make rare public appearance at The Odyssey premiere https://t.co/bABpxBCow8 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 15, 2026

Η Όγκαστ επέλεξε ένα κομψό μαύρο φόρεμα, μπότες Dr. Martens και κάλτσες μέχρι το γόνατο, ενώ η Τζάκσον φόρεσε ένα σύνολο με ακάλυπτους ώμους και μαύρες πλατφόρμες.

Η Σαρλίζ Θερόν, από την πλευρά της, εντυπωσίασε με ένα λευκό μίνι φόρεμα διακοσμημένο με φιόγκο, πέδιλα με λεπτά λουράκια, ένα χρυσό κολιέ τύπου τσόκερ και έντονο κόκκινο κραγιόν.

Η παρουσία τους στην πρεμιέρα αποτέλεσε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της Τζάκσον και της Όγκαστ, τις οποίες η ηθοποιός υιοθέτησε το 2012 και το 2015 αντίστοιχα. Η υιοθεσία αποτελούσε ανέκαθεν βασική επιλογή για τη Θερόν σχετικά με τη δημιουργία οικογένειας. «Δεν αισθάνομαι ότι έχω στερηθεί κάτι», είχε δηλώσει το 2018 σε συνέντευξή της στην Τσέλσι Χάντλερ για το περιοδικό «Elle».

«Αυτή ήταν πάντα η πρώτη μου επιλογή, ακόμη και όταν βρισκόμουν σε σχέση. Ήμουν απόλυτα ειλικρινής με τους συντρόφους μου. Τους έλεγα ότι ήμουν ανοιχτή στο ενδεχόμενο να αποκτήσω βιολογικά παιδιά, αλλά η υιοθεσία έπρεπε οπωσδήποτε να αποτελεί μέρος της ζωής μου. Ήταν κάτι για το οποίο ένιωθα πολύ έντονα», είχε εξηγήσει.

Οι κόρες της έχουν συνοδεύσει κατά καιρούς τη διάσημη μητέρα τους σε λαμπερές εκδηλώσεις, όπως επιδείξεις μόδας, ενώ αυτή τη φορά βρέθηκαν μαζί της στην πρεμιέρα της νέας της περιπέτειας.

Η Σαρλίζ Θερόν με την κόρη της, Τζάκσον

Το 2019 η Σαρλίζ Θερόν είχε αποκαλύψει ότι η Τζάκσον είναι διεμφυλική. Μιλώντας στη «Daily Mail», είχε αναφέρει: «Κι εγώ πίστευα ότι ήταν αγόρι, μέχρι που με κοίταξε σε ηλικία τριών ετών και μου είπε: “Δεν είμαι αγόρι”». «Έχω δύο υπέροχες κόρες, τις οποίες, όπως κάθε γονιός, θέλω να προστατεύω και να τις βλέπω να εξελίσσονται. Γεννήθηκαν όπως ακριβώς είναι. Το πώς θα ανακαλύψουν τον εαυτό τους καθώς μεγαλώνουν και το ποια θα επιλέξουν να γίνουν δεν είναι δική μου απόφαση», είχε προσθέσει.

Στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, η Σαρλίζ Θερόν υποδύεται την Καλυψώ.