O δημοφιλής stand up comedian Διονύσης Ατζαράκης παραχώρησε συνέντευξη στο vidcast «Johnny@TheMovies», όπου μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, τον αυστηρό πατέρα του και για τη φοίτησή του σε σχολείο με καλόγριες.

Όπως έχει αφηγηθεί, τα πρώτα μαθητικά του χρόνια τα πέρασε στο ιδιωτικό σχολείο «Βυζάντιο» στον Καρέα, το οποίο θυμάται ως ένα ιδιαίτερα αυστηρό και καταπιεστικό περιβάλλον. Οι μαθητές φορούσαν μπλε και γκρι στολές, το σχολείο είχε τον δικό του ύμνο, ενώ υπήρχαν αυστηροί κανόνες ακόμη και για την εμφάνισή τους. Όταν εξήγησε στους γονείς του ότι δεν περνούσε καλά, μεταγράφηκε στο «Θεομήτωρ» της Ηλιούπολης, ένα ιδιωτικό σχολείο που λειτουργούσε με καλόγριες, αν και οι περισσότερες τάξεις διδάσκονταν από καθηγητές. Παρά τις αρχικές εντυπώσεις, εκεί συνάντησε ένα πολύ πιο χαλαρό κλίμα και, όπως έχει δηλώσει με χιούμορ, στις καλόγριες «έζησε τη ζωάρα του».

Για τον αυστηρό πατέρα του

«Ο πατέρας μου είχε κάποιους περιορισμούς. Ήταν δικηγόρος και πολύ σοβαρός. Μπορεί να έμπαινε στο σπίτι όταν ήμασταν επτά χρονών και να βλέπαμε παιδικά και να μας έλεγε “τι είναι αυτά; δείτε τίποτα ειδήσεις, δείτε κάτι πιο σοβαρό”. Δεν ήθελε να βλέπουμε βλακείες. Η μαμά μου μας πήγαινε πολύ σε θεάματα, ταινίες, θέατρα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για την εποχή που πήγαινε σχολείο με τις καλόγριες

«Στο πρώτο σχολείο, που το έλεγαν Βυζάντιο, υπήρχε καταπίεση, οπότε το χιούμορ ήταν μία διέξοδος. Ήταν συντηρητικό με κάθε τρόπο, τα παιδιά φορούσαν στολές, ένα παιδί είχε μια ουρίτσα στα μαλλιά του και του την έκοψαν. Είχα κάνει κοπάνες. Μια φορά στο δεύτερο σχολείο που πήγα που ήταν με τις καλόγριες είχαμε κάνει κοπάνα με δύο φίλες μου και είχαμε πάει στην Ακρόπολη. Με είχαν πιάσει και ενημέρωσαν τους γονείς μου», σχολίασε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Διονύσης Ατζαράκης είπε ότι όταν αναλαμβάνει να κάνει μία διαφήμιση προτιμάει να γράψει ο ίδιος το σενάριο, λέγοντας: «Πάντα γράφω εγώ τα σενάρια. Το χειρότερό μου είναι όταν μία διαφημιστική θα μου στείλει έτοιμο σενάριο. Πολλές φορές προσπαθούν να το φέρουν στο στιλ μου».