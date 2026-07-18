Ένα ακόμα όμορφο κεφάλαιο ανοίγει για τον Ορφέα Αυγουστίδη και τη Γεωργία Κρασσά, καθώς το ζευγάρι ετοιμάζεται να υποδεχτεί το δεύτερο παιδί του. Οι πρώτες πληροφορίες για την εγκυμοσύνη είχαν κυκλοφορήσει από τον Απρίλιο, χωρίς οι δυο τους να προχωρήσουν σε επίσημη ανακοίνωση, παραμένοντας πιστοί στην επιλογή τους να προστατεύουν την οικογενειακή τους ζωή.

Η πρόσφατη κοινή εμφάνισή τους στην ελληνική avant-première της ταινίας «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε πλέον εμφανή τη χαρμόσυνη είδηση, με τη Γεωργία Κρασσά να ποζάρει χαμογελαστή στο πλευρό του ηθοποιού σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Φωτογραφία: Panoulis

Ένας έρωτας που έμεινε μακριά από τα φώτα

Η σχέση τους μετρά αρκετά χρόνια, ωστόσο επέλεξαν από την αρχή να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τη δημοσιότητα. Η Γεωργία Κρασσά, η οποία δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό χώρο, βρέθηκε στο πλευρό του Ορφέα Αυγουστίδη πολύ πριν από τη μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία του «Σασμού», ενώ η κοινή τους πορεία εξελίχθηκε αθόρυβα και σταθερά.

Ο ίδιος είχε εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά του τον Μάρτιο του 2022, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα»: «Νιώθω παράφορα ερωτευμένος με τη Γεωργία. Αυτό το πλάσμα έχει έρθει και έχει φωτίσει τη ζωή μου», είχε εξομολογηθεί, σε μία από τις σπάνιες φορές που αναφέρθηκε τόσο ανοιχτά στη σύντροφό του.

Ο ερχομός του Αχιλλέα και η νέα τους καθημερινότητα

Τον Απρίλιο του 2021 γεννήθηκε ο γιος τους, Αχιλλέας. Ο Ορφέας Αυγουστίδης είχε τότε εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό του για τη Γεωργία Κρασσά, γράφοντας πως η γενναιότητα και η γενναιοδωρία της τον έκαναν να πιστέψει ξανά στις φωτεινές πλευρές της ανθρωπότητας.

Όπως είχε σημειώσει, ο ερχομός του γιου τους αποτέλεσε για εκείνον την απόδειξη ότι «ο καρπός ενός όμορφου έρωτα μπορεί να φέρει την αθανασία των ερωτευμένων».

Για τον Ορφέα Αυγουστίδη, η πατρότητα συνέπεσε με μια ιδιαίτερα απαιτητική επαγγελματική περίοδο, καθώς ο γιος του ήταν μόλις τριών μηνών όταν ξεκίνησαν τα πολύωρα γυρίσματα του «Σασμού». Αργότερα ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι δεν είχε τότε τον χρόνο που θα επιθυμούσε, τονίζοντας πως, μετά την ολοκλήρωση της σειράς, η οικογένεια και ο χρόνος μαζί της έγιναν η ξεκάθαρη προτεραιότητά του.

«Ο ρόλος μου ως πατέρας ξεκίνησε παράλληλα με τα γυρίσματα του “Σασμού” και δεν προλάβαινα να είμαι δίπλα στον γιο μου ουσιαστικά. Ζω σε μια ισορροπία. Όταν τελείωσε ο “Σασμός”, χτύπησε το τηλέφωνό μου για άλλη σειρά, αλλά η προτεραιότητά μου είναι η οικογένειά μου», είχε πει σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Πάμε Δανάη»

Ο Ορφέας Αυγουστίδης έχει μιλήσει με ειλικρίνεια για τη διαρκή προσπάθεια που απαιτούν μια σχέση και μια οικογένεια. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», τον Οκτώβριο του 2024, είχε εξηγήσει ότι η οικογένεια αποτελεί μια καθημερινή προσπάθεια, με εύκολους και δύσκολους στόχους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αγωνίζομαι να είμαι καλύτερος σύντροφος».

Λίγους μήνες αργότερα, μιλώντας στο «Πάμε Δανάη», αποκάλυψε ότι, παρά τα εξαντλητικά του ωράρια, εκείνος και η Γεωργία Κρασσά είχαν βρει τον τρόπο να διατηρούν ζωντανή την επικοινωνία τους. Όπως ανέφερε, εκείνη τον περίμενε κάθε βράδυ να επιστρέψει από το θέατρο, ώστε να φάνε μαζί και να μοιραστούν έστω λίγο χρόνο στο τέλος της ημέρας.

Ο παραδοσιακός γάμος και η βάφτιση του γιου τους

Στις 11 Ιουνίου 2022, ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά επισφράγισαν τη σχέση τους με θρησκευτικό γάμο σε κτήμα στο Κορωπί, συνδυάζοντας την τελετή με τη βάφτιση του γιου τους. Η ημέρα είχε έντονο κρητικό χρώμα, ως φόρο τιμής στην καταγωγή της μητέρας του ηθοποιού, Μαρίας Τζομπανάκη: λύρες, λαούτα, παραδοσιακές φορεσιές, χοροί και το χαρακτηριστικό γαμοκούλουρο μετέφεραν την Κρήτη στην Αττική, ενώ ο γαμπρός εμφανίστηκε φορώντας το λευκό σαρίκι στους ώμους του.

Περίπου 300 συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι βρέθηκαν κοντά τους, σε μια γιορτή που ένωσε δύο σημαντικές οικογενειακές στιγμές και προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση στη Μαρία Τζομπανάκη.

Η επιθυμία για ένα δεύτερο παιδί έγινε πραγματικότητα

Η δεύτερη εγκυμοσύνη έρχεται να πραγματοποιήσει μια επιθυμία που ο Ορφέας Αυγουστίδης είχε εκφράσει δημόσια ήδη από τον Δεκέμβριο του 2023. Μιλώντας τότε στο «Happy Day» και στην Όλγα Λαφαζάνη, είχε αναφέρει: «Ένα ακόμα παιδί είναι στη σκέψη μας, μακάρι να είμαστε τυχεροί και να πολλαπλασιαστούμε».

Σήμερα, το ζευγάρι βρίσκεται κοντά στην εκπλήρωση εκείνης της ευχής, ετοιμάζοντας τον Αχιλλέα για τον νέο του ρόλο ως μεγαλύτερου αδελφού.