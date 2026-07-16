Αναστάτωση επικρατεί στην εθνική ομάδα κρίκετ γυναικών της Αυστραλίας, μετά τους ισχυρισμούς ότι ο γάμος της Άσλεϊ Γκάρντνερ διαλύθηκε εξαιτίας μιας σχέσης με τη συμπαίκτριά της, Τζόρτζια Βολ.

Η πρώην σύζυγος της Άσλεϊ Γκάρντνερ, Μόνικα Ράιτ, η οποία ήταν παντρεμένη μαζί της για λίγους μόλις μήνες, προχώρησε στις εκρηκτικές καταγγελίες μέσω των social media, όπως αναφέρει η New York Post.

'This is who my wife cheated on me with': Teammate affair scandal rocks World Cup-winning cricket team https://t.co/oEXNlwLKkw pic.twitter.com/V1sEPrWh91 — New York Post Sports (@nypostsports) July 15, 2026

Η Μόνικα Ράιτ δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφία της Αυστραλής αθλήτριας Τζόρτζια Βολ, γράφοντας στη λεζάντα: «Αυτή είναι η γυναίκα με την οποία με απάτησε η σύζυγός μου».

Αναφερόμενη στην είδηση του χωρισμού τους, πρόσθεσε: «Όχι, όλο αυτό είναι υπερβολικά αόριστο. Θα σας πω ακριβώς τι συνέβη».

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, η σχέση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, το οποίο πραγματοποιήθηκε πέρυσι στην Ινδία. «Το γεγονός ότι κατάφεραν να κρατήσουν την υπόθεση κρυφή και παράλληλα να κατακτήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι από μόνο του μια ιστορία», δήλωσε πηγή στην εφημερίδα «The Daily Telegraph».

Η ομοσπονδία κρίκετ της Αυστραλίας δεν έχει σχολιάσει την υπόθεση, ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, υψηλόβαθμα στελέχη της γνώριζαν εδώ και αρκετό καιρό τις καταγγελίες περί εξωσυζυγικής σχέσης.

Η Άσλεϊ Γκάρντνερ και η Μόνικα Ράιτ έχουν αφαιρέσει από τους λογαριασμούς τους στο Instagram τις φωτογραφίες από τον γάμο και τον αρραβώνα τους. Οι δύο γυναίκες δεν ζουν πλέον μαζί, ενώ το σπίτι στο οποίο διέμεναν φέρεται να είναι άδειο.

«Η Ας έφυγε μια μέρα. Όταν η Μόνικα επέστρεψε στο σπίτι, όλα τα πράγματα της Ας είχαν εξαφανιστεί, εκτός από τις βέρες», ανέφερε πηγή στην εφημερίδα «Daily Mail». «Άφησε τις βέρες μέσα σε ένα ντουλάπι. Μόνο το κουτί με τις βέρες, και τίποτε άλλο».

Η 29χρονη Άσλεϊ Γκάρντνερ αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας κρίκετ της Αυστραλίας και στις τρεις μορφές του αθλήματος από το ντεμπούτο της, το 2017, ενώ αγωνίζεται επίσης με τους Sydney Sixers στη διοργάνωση Big Bash League. Αυτή την περίοδο είναι υπαρχηγός της Σόφι Μολινέ, η οποία ανέλαβε την αρχηγία της εθνικής ομάδας της Αυστραλίας μετά την αποχώρηση της Αλίσα Χίλι, τον περασμένο Μάρτιο.

Η κορυφαία αθλήτρια ήταν μέλος της ομάδας της Αυστραλίας που νίκησε την Αγγλία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου T20 στο γήπεδο Lord’s, κατακτώντας για έβδομη φορά στην ιστορία της το τρόπαιο.

«Έβδομος παράδεισος», έγραψε η Γκάρντνερ στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία της ομάδας να πανηγυρίζει στο εμβληματικό μπαλκόνι του Lord’s.