Μια ειλικρινή συνέντευξη για την προσωπική της ζωή, τον έρωτα, τη μητρότητα αλλά και μια δυσάρεστη εμπειρία από τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική παραχώρησε η Κατερίνα Παπουτσάκη.

Η γνωστή ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Rainbow Mermaids», αποκάλυψε ότι το τελευταίο διάστημα δέχεται έντονο φλερτ από γυναίκες, ενώ δεν έκρυψε πως, παρά την αμηχανία που της προκαλεί ορισμένες φορές, το αντιμετωπίζει με θετικό τρόπο.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη παραδέχθηκε πως έχει παρατηρήσει μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο την προσεγγίζουν άνθρωποι του ίδιου φύλου.

«Τελευταία με φλερτάρουν πολύ γυναίκες με πολύ ωραίο τρόπο. Είναι πολύ γοητευτικό. Νιώθω λίγο άβολα, αλλά είναι πολύ γλυκό», είπε χαρακτηριστικά.

«Τέσσερις φορές έχω ερωτευτεί στη ζωή μου»

Αναφερόμενη στον έρωτα, η ηθοποιός εξήγησε πως, αν και θεωρεί ότι είναι ένα από τα πιο όμορφα συναισθήματα, αυτή την περίοδο δεν αισθάνεται έτοιμη να ζήσει έναν νέο μεγάλο έρωτα.

«Δεν θέλω να ερωτευτώ σύντομα, αν και είναι πολύ ωραίο συναίσθημα. Έχω κάνει πολλά λάθη στις επιλογές μου και έχω ζήσει και ανεκπλήρωτους έρωτες. Τέσσερις φορές έχω ερωτευτεί στη ζωή μου και όλες κατέληξαν σε σχέση», ανέφερε.

Ο χωρισμός και η ζωή μετά τον γάμο

Η Κατερίνα Παπουτσάκη μίλησε και για τον χωρισμό της από τον Παναγιώτη Πιλαφά, πατέρα των δύο παιδιών της, τονίζοντας ότι όταν παντρεύτηκε πίστευε πραγματικά πως ο γάμος τους θα κρατούσε για πάντα.

«Όταν έχεις παιδιά, ο χωρισμός είναι τελείως διαφορετικός. Όταν παίρνεις αυτή την απόφαση, σκέφτεσαι πρώτα τα παιδιά σου. Όμως, αν πρέπει να συμβεί, θα συμβεί και καλείσαι να το διαχειριστείς. Με τον άνθρωπο αυτό δεν χωρίζεις ποτέ πραγματικά, γιατί θα είναι πάντα ο πατέρας των παιδιών σου», είπε.

Όπως εξομολογήθηκε, μετά τη δημιουργία της οικογένειάς της ήθελε να ισχύσει το «για πάντα», όμως τελικά η σχέση τους δεν κατάφερε να αντέξει στον χρόνο.

Η σχέση με τους γιους της και η τραπ μουσική

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στη σχέση που έχει με τα δύο παιδιά της, αποκαλύπτοντας ότι διατηρούν πολύ στενή επικοινωνία.

Μιλώντας για τη μουσική που ακούει ο μεγαλύτερος γιος της, εξήγησε πως, παρότι την προβληματίζουν οι στίχοι της τραπ, προσπαθεί να συζητά μαζί του χωρίς απαγορεύσεις.

«Του λέω να ακούει ό,τι θέλει, αλλά να μην παίρνει στα σοβαρά τους στίχους. Για πολλά χρόνια, όταν άκουγε τραπ σε σπίτια φίλων του, έφευγε κλαίγοντας γιατί δεν μπορούσε να δεχτεί τον τρόπο που μιλούσαν για τις γυναίκες. Ευτυχώς δεν ακούει τα πολύ ακραία τραγούδια και έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις πάνω σε αυτό», ανέφερε.

«Παραλίγο να βρεθώ σε πολύ κακή κατάσταση»

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν η αναφορά της σε ένα περιστατικό που βίωσε όταν ήταν μόλις 18-19 ετών και έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη αποκάλυψε ότι βρέθηκε αντιμέτωπη με μια κατάσταση που την έκανε να αισθανθεί έντονα άβολα, ωστόσο κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως.

«Έχω υπάρξει θύμα, παραλίγο πολύ κακής φάσης. Έφυγα πολύ γρήγορα γιατί κατάλαβα ότι αυτό που συνέβαινε δεν ήταν σωστό. Όταν είσαι 18 ή 19 ετών, δεν γνωρίζεις πάντα τι είναι φυσιολογικό και τι όχι», είπε.

Όπως εξήγησε, μετά το περιστατικό μίλησε στη μητέρα της για την αμηχανία που ένιωσε, ενώ αποκάλυψε ότι σε επόμενα επαγγελματικά ραντεβού οι γονείς της τη συνόδευαν και την περίμεναν έξω, ώστε να αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια.