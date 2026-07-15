Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συναυλίας του Σάκη Ρουβά, χωρίς ωστόσο να επηρεάσει ούτε τον ίδιο ούτε το εντυπωσιακό σόου που παρουσίαζε στο κοινό.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής εμφανίστηκε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Θέατρο Άλσος, όπου, ενώ τραγουδούσε και εκτελούσε τη χαρακτηριστική του χορογραφία, το λευκό εφαρμοστό παντελόνι που φορούσε σκίστηκε.

Το περιστατικό καταγράφηκε από θεατές και τα σχετικά βίντεο άρχισαν γρήγορα να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα πλάνα, ο Σάκης Ρουβάς φαίνεται να συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά του, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι το παντελόνι του έχει σκιστεί σε δύο σημεία. Παρά το απρόοπτο, ο ίδιος δεν διακόπτει ούτε στιγμή τη συναυλία, συνεχίζοντας να τραγουδά και να χορεύει με την ίδια ενέργεια και ένταση που τον χαρακτηρίζουν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σάκης Ρουβάς έρχεται αντιμέτωπος με ένα τέτοιο απρόοπτο επί σκηνής. Οι απαιτητικές χορογραφίες και οι έντονες κινήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των live εμφανίσεών του έχουν οδηγήσει και στο παρελθόν σε αντίστοιχα περιστατικά, τα οποία ο τραγουδιστής αντιμετώπισε με απόλυτη ψυχραιμία, χωρίς να διακόψει την εμφάνισή του.