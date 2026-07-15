Μια εκλεκτή και ταυτόχρονα σπάνια κοσμική εμφάνιση και των τριών κυριών μαζί, που παράλληλα μαρτυρά και μια φιλία χρόνων, σημειώθηκε πριν λίγες μέρες στο υπέρλαμπρο γάμο του ζεύγους Βαρβάρας Θεοδωρίκα και Γιάννη Μουτζούρη και κυριολεκτικά κάτω από τα αστέρια του αττικού ουρανού.

Οι τρεις κυρίες, η επιχειρηματίας Αγάπη Πολίτη, η «ιέρεια» του κοινωνικού ρεπορτάζ, δημοσιογράφος και αντιδημάρχος Κηφισίας, Νίνα Βλάχου, καθώς και η δημοσιογράφος και πολιτικός Σοφία Βούλτεψη, παρευρέθηκαν στην τελετή του γάμου της Βαρβάρας Θεοδωρίκα και του Γιάννη Μουτζούρη, στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη και στην συνέχεια παρακάθισαν στην δεξίωση που παρέθεσε το ζεύγος στο Island Riviera, από όπου και το φωτογραφικό στιγμιότυπο.

Στην γαμήλια δεξίωση του ευτυχισμένου νέου ζευγαριού παρευρέθηκαν πάνω από τετρακόσιοι καλεσμένοι, συμπεριλαμβανομένων γνωστών προσωπικοτήτων, από τον χώρο των επιχειρήσεων, της ναυτιλίας, αλλά και των Τεχνών και των Γραμμάτων, οι οποίοι και εντυπωσιάστηκαν τόσο από τον υπέροχο διάκοσμο, τις φίνες γεύσεις, όσο και από το μοναδικό μουσικό πρόγραμμα με την Άννα Βίσση.