Ο Ιούλιος δεν είναι απλώς ο μήνας του καλοκαιριού. Για τον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο αποτελεί έναν μήνα πένθους, καθώς έχει συνδεθεί με την απώλεια τεσσάρων από τις σημαντικότερες πρωταγωνίστριες που γνώρισε ποτέ η χώρα.

Η είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού, στις 15 Ιουλίου 2026, έφερε ξανά στην επιφάνεια μια σύμπτωση που συγκλονίζει. Η αγαπημένη ηθοποιός προστέθηκε σε μια λίστα που περιλαμβάνει την Τζένη Καρέζη, την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τη Ρένα Βλαχοπούλου, οι οποίες επίσης έφυγαν από τη ζωή τον Ιούλιο, σε διαφορετικές χρονιές.

Τέσσερις γυναίκες που σημάδεψαν τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, χάρισαν αμέτρητες επιτυχίες και αγαπήθηκαν όσο λίγοι καλλιτέχνες, έχουν πλέον έναν ακόμη κοινό παρονομαστή: ο Ιούλιος ήταν ο μήνας που έγραψε τον επίλογο της ζωής τους.

Μάρω Κοντού – 15 Ιουλίου 2026

Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, ύστερα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της.

Η σπουδαία πρωταγωνίστρια υπηρέτησε για περισσότερες από έξι δεκαετίες το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αφήνοντας πίσω της δεκάδες αξέχαστους ρόλους. Η «κυρία Κοκοβίκου» από την κλασική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» αποτελεί μέχρι σήμερα μία από τις πιο αγαπημένες μορφές του ελληνικού σινεμά.

Με περισσότερες από 40 κινηματογραφικές ταινίες και δεκάδες θεατρικές παραστάσεις, η Μάρω Κοντού συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες Ελληνίδες ηθοποιούς όλων των εποχών.

Τζένη Καρέζη – 27 Ιουλίου 1992

Στις 27 Ιουλίου 1992 η Τζένη Καρέζη έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 60 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Η σπουδαία ηθοποιός ξεχώρισε τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο, ενώ το «Μεγάλο μας Τσίρκο» έμεινε στην ιστορία ως έργο-σύμβολο αντίστασης. Παράλληλα, συμμετείχε σε ταινίες που θεωρούνται πλέον κλασικές και αγαπιούνται μέχρι σήμερα.

Αλίκη Βουγιουκλάκη – 23 Ιουλίου 1996

Τέσσερα χρόνια αργότερα, στις 23 Ιουλίου 1996, η Ελλάδα αποχαιρέτησε την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Η «Εθνική Σταρ» πέθανε σε ηλικία 62 ετών, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια κινηματογραφική κληρονομιά. Οι ταινίες της εξακολουθούν να προβάλλονται κάθε χρόνο, ενώ η δημοτικότητά της παραμένει αξεπέραστη.

Ρένα Βλαχοπούλου – 29 Ιουλίου 2004

Η τελευταία από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες που έφυγε μέσα στον Ιούλιο ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου.

Στις 29 Ιουλίου 2004 πέθανε σε ηλικία 81 ετών, έχοντας χαρίσει στο ελληνικό κοινό μερικές από τις πιο αγαπημένες κωμωδίες όλων των εποχών, όπως «Η χαρτοπαίχτρα», «Η Παριζιάνα», «Η θεία μου η χίπισσα» και «Μια Ελληνίδα στο χαρέμι».

Η συγκλονιστική σύμπτωση που ενώνει τέσσερις θρύλους

Οι ημερομηνίες απέχουν μεταξύ τους χρόνια, όμως ο μήνας είναι πάντα ο ίδιος.

15 Ιουλίου 2026 – Μάρω Κοντού

– Μάρω Κοντού 27 Ιουλίου 1992 – Τζένη Καρέζη

– Τζένη Καρέζη 23 Ιουλίου 1996 – Αλίκη Βουγιουκλάκη

– Αλίκη Βουγιουκλάκη 29 Ιουλίου 2004 – Ρένα Βλαχοπούλου

Πρόκειται για μια από τις πιο ιδιαίτερες συμπτώσεις στην ιστορία του ελληνικού θεάματος. Τέσσερις γυναίκες που καθόρισαν τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και αγαπήθηκαν από γενιές θεατών, έχουν πλέον συνδεθεί όχι μόνο μέσα από τη σπουδαία καλλιτεχνική τους πορεία, αλλά και από τον μήνα που έπεσε η αυλαία της ζωής τους.

Αν και ανήκαν σε διαφορετικές προσωπικότητες και ακολούθησαν ξεχωριστές διαδρομές, ο Ιούλιος έμελλε να αποτελέσει το κοινό τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας τους, μιας ιστορίας που παραμένει ζωντανή μέσα από τις ταινίες, τις θεατρικές παραστάσεις και την ανεξίτηλη προσφορά τους στον ελληνικό πολιτισμό.