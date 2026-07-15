Η Μάγκι Τζίλενχαλ βρίσκεται στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές και, μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media, εξελίσσεται στην καλύτερη πρέσβειρα της χώρας μας.



Η βραβευμένη ηθοποιός και σκηνοθέτις ταξίδεψε από την Αθήνα μέχρι το Ιόνιο, μοιράζοντας με τους εκατομμύρια ακολούθους της τις πιο αυθεντικές ελληνικές γεύσεις που τη μάγεψαν.

Για σουβλάκια στον «Λευτέρη» και βουτιές στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Το ταξίδι της ξεκίνησε με άρωμα Αττικής. Η Τζίλενχαλ απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ενώ δεν παρέλειψε να επισκεφθεί τον εμβληματικό Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Η ίδια φάνηκε να ενθουσιάζεται από την απλότητα και την ποιότητα της ελληνικής γαστρονομίας, κάνοντας ειδική αναφορά στις γεύσεις που τη συγκίνησαν.



«Κολύμπι στη θάλασσα, Ναός του Ποσειδώνα, ντομάτες, σουβλάκι. Και το πιο εκπληκτικό: Κρητικό μέλι. Νιώθουμε ανανεωμένοι και πάρα, πάρα πολύ ευγνώμονες» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Η σταρ του Χόλιγουντ ανέβασε φωτογραφίες από τις στιγμές χαλάρωσής της στην παραλία, τα παραδοσιακά σιροπιαστά, αλλά και το πέρασμά της από τον ιστορικό «Λευτέρη τον Πολίτη» για να δοκιμάσει το φημισμένο, αυθεντικό σουβλάκι του.

Στάση στην Κέρκυρα – Το κόλπο της Τζάκι Κένεντι που φαίνεται πως θέλει να υιοθετήσει η Μάγκι Τζίλενχαλ

Επόμενος σταθμός της ήταν η αρχοντική Κέρκυρα. Η ηθοποιός περιπλανήθηκε στα καντούνια της παλιάς πόλης και έκανε στάση στο ιστορικό γαλακτοπωλείο «Περικλής Αλέξης».

Εκεί δοκίμασε παραδοσιακό ρυζόγαλο, φρέσκια κρέμα και ένα ιδιαίτερο σάντουιτς με ντόπιο βούτυρο και μέλι, ενώ παράλληλα έδειξε το ενδιαφέρον της για την ελληνική μόδα με ένα φόρεμα Zeus+Dione.

«Κέρκυρα. Ω, Θεέ μου!» έγραψε ενθουσιασμένη, ενώ μοιράστηκε και μια μοναδική ιστορία που έμαθε στο νησί: «Σχετικά με το σάντουιτς με βούτυρο: Σύμφωνα με τον θρύλο, η Τζάκι Κένεντι συνήθιζε να τρίβει αυτό το βούτυρο σε όλο της το σώμα».