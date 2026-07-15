Η Κέιτι Χολμς προκάλεσε φήμες για νέα σχέση, καθώς εθεάθη την περασμένη εβδομάδα να περπατά χέρι-χέρι με τον καλλιτέχνη Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι στα Χάμπτονς.

Η 47χρονη ηθοποιός βρέθηκε μαζί με τον 39χρονο καλλιτέχνη στην πρεμιέρα της ταινίας «The Invite», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Ιστ Χάμπτον. Οι δυο τους έφτασαν μαζί στον κινηματογράφο και κρατιούνταν τρυφερά από το χέρι κατά την είσοδό τους, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Η πρώην σύζυγος του Τομ Κρουζ επέλεξε για την εμφάνισή της ένα λευκό πουκάμισο και μια πράσινη σατέν φούστα με κίτρινα λουλούδια. Είχε τα μαλλιά της πιασμένα χαμηλά και ολοκλήρωσε το σύνολό της με σκουλαρίκια και μια κόκκινη τσάντα Chanel. Ο Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι εμφανίστηκε ντυμένος στα μαύρα.

Does Katie Holmes have a toyboy? Tom Cruise's ex, 47, holds hands with hunky artist nearly 10 years her junior in the Hamptons https://t.co/kC3bhscFr4 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 15, 2026

Η τρυφερή συμπεριφορά τους

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο People ότι ο καλλιτέχνης ψιθύριζε στο αυτί της ηθοποιού, με εκείνη να γελά και να δείχνει ιδιαίτερα άνετη στο πλευρό του. «Φαίνονταν πολύ χαλαροί μαζί και εκείνη χαμογελούσε όλο το βράδυ», ανέφερε η πηγή.

Κατά τη διάρκεια της προβολής κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλο, ενώ κάποια στιγμή η Κέιτι Χολμς ακούμπησε το κεφάλι της στον ώμο του. Αργότερα, έδωσαν μαζί το «παρών» και στο πάρτι που ακολούθησε, όπου συνομίλησαν με φίλους και άλλους καλεσμένους.

Ποιος είναι ο Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι

Ο Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1987 και ζει και εργάζεται στην πόλη. Μέσα από τα έργα του ασχολείται κυρίως με θέματα όπως ο χρόνος, η μνήμη και η γήρανση, τα οποία τον ενδιαφέρουν από την παιδική του ηλικία.

Το 2010 αποφοίτησε από το School of Visual Arts της Νέας Υόρκης με πτυχίο Καλών Τεχνών. Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε εκθέσεις τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία.

Η πρόσφατη εμφάνιση με τον Τζόσουα Τζάκσον

Τον περασμένο Ιούνιο, η Κέιτι Χολμς είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της ιδιαίτερα θερμής εμφάνισής της με τον Τζόσουα Τζάκσον, συμπρωταγωνιστή της στη σειρά «Dawson’s Creek». Οι δύο ηθοποιοί παρευρέθηκαν στην προβολή της νέας τους ταινίας «Happy Hours», στο Φεστιβάλ της Τραϊμπέκα στη Νέα Υόρκη, και εμφανίστηκαν να κρατιούνται από το χέρι στο κόκκινο χαλί.

Η Κέιτι Χολμς και ο Τζόσουα Τζάκσον είχαν ζήσει ένα σύντομο ειδύλλιο την περίοδο που γύριζαν τις πρώτες σεζόν της επιτυχημένης νεανικής σειράς. Κατά τη διάρκεια συνέντευξής τους, ο Τζάκσον μίλησε με θερμά λόγια για τη σχέση τους. «Ο χρόνος που περάσαμε μαζί όταν ήμασταν νέοι είναι πολύ σημαντικός και για τους δυο μας. Είναι μία από τις πιο ουσιαστικές προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις της ζωής μου», δήλωσε.

Ο ηθοποιός εξέφρασε επίσης τη χαρά του που συνεργάστηκαν ξανά έπειτα από τόσα χρόνια, λέγοντας ότι η Χολμς δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για να επιστρέψουν μαζί στην οθόνη και να αφηγηθούν μια ανθρώπινη και αισιόδοξη ιστορία.

Από την πλευρά της, η Κέιτι Χολμς χαρακτήρισε «ιερή» την επαγγελματική σχέση που έχει με τον Τζόσουα Τζάκσον και τόνισε ότι τον σέβεται βαθιά. «Ήθελα να κάνω το σωστό απέναντί του. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για τον Τζος και ήθελα το αποτέλεσμα να είναι όπως έπρεπε», ανέφερε.

Η ταινία «Happy Hours» γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από την Κέιτι Χολμς. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης η Μέρι-Λουίζ Πάρκερ, ο Τζο Τίπετ και η Κόνστανς Γου. Η υπόθεση ακολουθεί δύο πρώην συντρόφους που συναντιούνται ξανά έπειτα από χρόνια και προσπαθούν να ανακαλύψουν εάν μπορούν να ξαναχτίσουν τη σχέση τους, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν τις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις.