H Άντζελα Γκερέκου, η οποία συνεργάστηκε για πέντε χρόνια με τη Μάρω Κοντού στη «Γη της Ελιάς», που αποτέλεσε και την τελευταία της τηλεοπτική δουλειά, θέλησε να αποχαιρετήσει την ηθοποιό μέσω Instagram με μια κοινή φωτογραφία τους από τα γυρίσματα της σειράς και ένα πολύ τρυφερό και συγκινητικό μήνυμα.

Η ανάρτηση της Άντζελας Γκερέκου

Μάρω μου… αγαπημένη μου… Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπαίνουν στην ζωή σου και δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Μένουν στη μνήμη, στο βλέμμα, στη φωνή τους, στα γέλια, στα δάκρυα, στις στιγμές που μοιράστηκαν μαζί μας. Εσύ ήσουν κι είσαι ένας από αυτούς.

Με το σπουδαίο ταλέντο σου, το μοναδικό μυαλό σου, την ευγένεια, την σοφία, τη γενναιοδωρία της ψυχής σου, την κομψότητά σου, το απαράμιλλο χιούμορ σου, την αγκαλιά σου και εκείνο το ξεχωριστό χαμόγελο που έκανε τους ανθρώπους να νιώθουν γλυκά κ οικεία.

Είχα την τύχη να σε γνωρίσω καλά, να συνεργαστώ μαζί σου 5 ολόκληρα χρόνια και να σε αγαπήσω. Σε ευχαριστω για όλα όσα μου χάρισες απλόχερα, τηλεοπτική μου μαμά Μαρία… Κάθε συνάντησή μας ήταν ένα μικρό μάθημα ήθους, αξιοπρέπειας και χαράς για την ζωή!!! Μπροστα από τις κάμερες αλλά ακόμα περισσότερο πίσω από αυτές.

Σήμερα η σκέψη μου ταξιδεύει σε σένα με συγκίνηση, ευγνωμοσύνη και αγάπη.

Καλό σου ταξίδι, αγαπημένη μου Μάρω.

Θα σε θυμόμαστε πάντα με το φως που σκόρπιζες γύρω σου.