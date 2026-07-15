Στη σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ, την εμπειρία του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στο ενδεχόμενο να κατέβαινε υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή, αναφέρθηκε ο Αλέξης Γεωργούλης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24.

Στη συνέντευξη που έδωσε στη Γιώτα Νέγκα ανέφερε ότι δεν έχει ιδεολογικούς φραγμούς και πως η συνεργασία του με τον ΣΥΡΙΖΑ αφορούσε μόνο το πολιτιστικό κομμάτι, δηλαδή τον ΕΚΟΜΕΔ, ο οποίος, κατά τη γνώμη του, πρέπει να απαλλαγεί από τους πολιτιστικούς όρους και να μείνει αποκλειστικά στο οικονομικό κομμάτι.

Ο πρώην ευρωβουλευτής εξέφρασε επίσης την επιθυμία να επιστρέψει στα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά με διαφορετική διαδικασία από την υπάρχουσα.

«Εγώ ποτέ δεν ήμουν σε ένα κόμμα. Δεν ήμουν ούτε δεξιά ούτε αριστερά ούτε στο κέντρο. Ποτέ δεν γεννήθηκα από ένα κόμμα. Το τι ψήφιζες μικρός ή το τι ψηφίζεις τώρα δεν είναι ωραία ερώτηση. Κάποιος έλεγε ότι όταν είσαι μικρός είσαι αριστερός, μετά γίνεσαι σοσιαλιστής και από τη στιγμή που έχεις αποκτήσει περιουσία γίνεσαι δεξιός. Δεν το πιστεύω αυτό σαν πορεία ανθρώπου. Ήθελα να πω ότι στα κοινά της Λάρισας, που συμμετείχα για μια πενταετία σχεδόν, – ήμουν με Νεοδημοκράτη επικεφαλής, είχε και το χρίσμα από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έβλεπα το κόμμα και κυρίως στα τοπικά δεν πρέπει να υπάρχουν τα κόμματα. Μου φαίνεται ότι είναι σαν τις φοιτητικές οργανώσεις, είναι σαν να χάνεις τον χρόνο σου και να αφήνεις ένα σαράκι, να μπαίνει ένας σπόρος, βλέπεις την πολιτική λες και είναι ποδόσφαιρο, γιατί σε αυτή την ομάδα γεννήθηκα ή γιατί “εκεί είναι οι φίλοι μου”. Από τη μία το βλέπεις λογικό όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο, από την άλλη, για μένα είναι καταστροφικό, είναι σαν να σκοτώνεις τη δημοκρατία με αυτόν τον τρόπο».

Στη συνέχεια, η Γ. Νέγκα σχολίασε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ σου έκανε την πρόταση, κάποια συγγένεια προφανώς ιδεολογική βρήκες».

«Στα πολιτιστικά τα βρήκαμε», απάντησε κατηγορηματικά.

Όταν η παρουσιάστρια τον ρώτησε αν θα κατέβαινε υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Χρυσή Αυγή, ο Αλέξης Γεωργούλης είπε: «Όχι δεν νομίζω. Ποτέ μη λες ποτέ, βέβαια, γιατί άμα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που είναι τόσο ακραίο, θα πρέπει και εσύ κάπως να κινηθείς ακραία. Δηλαδή λες “σαν άνθρωπος δεν θα σκότωνα άνθρωπο. Δεν θα έκανα ποτέ κακό σε κάποιον άνθρωπο”. Άμα γίνεται πόλεμος και κάποιος εισβάλει μέσα στη χώρα σου, θα πάρεις ένα όπλο και θα αμυνθείς. Και όχι μόνο θα αμυνθείς, αλλά θα τον κυνηγήσεις και τον άλλον μέχρι να φύγει. Ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς θα συμβεί. Καλό είναι να είσαι παρών και να βλέπεις το τι γίνεται και να μπορείς να αποκωδικοποιήσεις αυτό που συμβαίνει τώρα».

Για τη σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάρισε ότι η συνεργασία τους περιορίστηκε στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας:



«Αυτό που συνέβη βασικά όταν εγώ ήμουν εκεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, συζητήσαμε για το (τότε) ΕΚΟΜΕ, εκεί ήταν βασικά η συζήτηση, που τότε άρχισε να φτιάχνεται, δεν υπήρχε καν. Πρέπει να το ανοίξουν σε τελείως οικονομικό κομμάτι, δεν πρέπει να αφορά τόσο το πολιτιστικό».

Σχετικά με το αν θα ήθελε να ξαναβρεθεί στη θέση του ευρωβουλευτή, είπε: «Θα ήθελα να επιστρέψω στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά δεν θα ήθελα να μπω από αυτή τη διαδικασία που έχουμε στην Ελλάδα, μέσα από αυτή την κομματική περιπέτεια. Νομίζω ότι τα κόμματα, έτσι όπως λειτουργούν, είναι ένας μεγάλος φραγμός ανάμεσα στον πολίτη και στην πολιτική».