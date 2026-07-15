Η Μπάγια Αντωνοπούλου έγινε για πρώτη φορά μητέρα και ζει μια πολύ ξεχωριστή περίοδο. Η δημοσιογράφος και ο σύζυγός της, Νίκος Κώτσης, απέκτησαν ένα υγιές αγοράκι την Κυριακή 12 Ιουλίου.

Λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού τους, η Μπάγια Αντωνοπούλου έκανε την πρώτη σχετική ανάρτηση στο Instagram. Αναδημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία που ανέβασε ο σύζυγός της, στην οποία φαίνονται τα μικρά ποδαράκια του νεογέννητου γιου τους από το μαιευτήριο.

Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και τέσσερα χρόνια, ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο παντρεύτηκε. Λίγους μήνες αργότερα, η άφιξη του γιου τους ήρθε να ολοκληρώσει την ευτυχία τους και να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας ζωής για τους δυο τους.