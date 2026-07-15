Ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε ανοιχτά στον Τάσο Τρύφωνος για την πορεία του, τη διαμάχη με την οικογένειά του, τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, αλλά και για την καταγγελία σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, υπήρξε μία στιγμή που ο γνωστός τραγουδιστής δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του, όταν αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε και στο γεγονός ότι ξεκίνησε μόνος του από την ηλικία των 15 ετών, χωρίς τη βοήθεια κανενός.

«Ας ακούγεται λίγο παιδικό ή εκτός εποχής, αλλά εμένα η πίστη και η πίστα με έσωσαν. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος. Ξεκίνησα από 15 χρονών μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε ποτέ κανείς στη ζωή μου, μόνο η πίστη μου και ο Θεός», ανέφερε συγκινημένος ο Γιώργος Μαζωνάκης .

Στη συνέχεια, μίλησε για την αγωνία του σχετικά με το τι πιστεύει ο κόσμος για εκείνον. «Καλούμαι να απολογηθώ, όμως δεν απολογούμαι ποτέ, γιατί απολογείται ο ένοχος. Καλούμαι να αφηγηθώ όλη αυτή την ιστορία και αυτό που με πληγώνει περισσότερο, και κακώς με πληγώνει, είναι ότι αν ρωτήσεις έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει “μήπως έκανε αυτό;”. Εμένα με ενδιαφέρει, δυστυχώς, το τι θα πει ο κόσμος. Το άγχος μου πάντα ήταν να μη στεναχωρήσω τους δικούς μου», σημείωσε συγκινημένος.

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