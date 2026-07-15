Για τη Μάρα Ζαχαρέα, το καλοκαίρι ξεκινά κάθε χρόνο στην αγαπημένη της Πάρο. Μετά το τέλος μιας ακόμη απαιτητικής τηλεοπτικής σεζόν, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια άφησε για λίγο το πλατό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star και ταξίδεψε στο αγαπημένο τη νησί, όπου συνηθίζει να ξεκουράζεται.

Η Μάρα Ζαχαρέα έκανε την πρώτη της βουτιά για το φετινό καλοκαίρι και δημοσίευσε φωτογραφίες της στο Instagram. Στην ανάρτησή της ποζάρει χαμογελαστή και χαλαρή φορώντας το μπικίνι της, ενώ απολαμβάνει και το αγαπημένο της πιάτο με θαλασσινά.

«Πρώτο μπάνιο στο νησί! Καλό, ξέγνοιαστο και ήρεμο καλοκαίρι», σημείωσε χαρακτηριστικά.