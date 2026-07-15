Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια πανηγύρισαν μαζί με τις κόρες τους, την πριγκίπισσα Λεονόρ και την Ινφάντα Σοφία, τη μεγάλη πρόκριση της εθνικής Ισπανίας στον τελικό του Μουντιάλ. Η βασιλική οικογένεια παρακολούθησε τον αγώνα από το σπίτι, φορώντας τις φανέλες της εθνικής ομάδας, και μοιράστηκε τη χαρά της μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Ισπανία βρίσκεται στον τελικό! Αποδείξατε για ακόμη μία φορά γιατί είστε μία από τις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου. Τώρα, με ολόκληρη τη χώρα στο πλευρό σας, ήρθε η στιγμή να παλέψετε για τον τίτλο. Σας ευχαριστούμε για όλες τις όμορφες στιγμές που μας χαρίσατε σε αυτή τη διαδρομή. Πάμε για το τρόπαιο!», ανέφερε το μήνυμα της βασιλικής οικογένειας.

Ο Φελίπε, η Λετίθια και οι δύο κόρες τους εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι, στέλνοντας τη δική τους υποστήριξη στους Ισπανούς διεθνείς ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης. Η Ισπανία επιστρέφει σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 2010, όταν είχε κατακτήσει το πρώτο Μουντιάλ της ιστορίας της.

Η Ισπανία θα διεκδικήσει το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 19 Ιουλίου, περιμένοντας να μάθει ποια από τις Αγγλία και Αργεντινή θα βρεθεί απέναντί της.