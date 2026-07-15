Η Αρίνα Σαμπαλένκα έχει αφήσει πίσω της την απογοήτευση από το Wimbledon και απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στην Ελλάδα και συγκεκριμένα τη Μύκονο.

Η Νο 1 τενίστρια στον κόσμο ταξίδεψε στη χώρα μας για διακοπές μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Γιώργο Φραγκούλη, μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της από το τουρνουά του Wimbledon. Η Αρίνα Σαμπαλένκα ηττήθηκε από τη Ναόμι Οσάκα στη φάση των «16».

Η 28χρονη αθλήτρια δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από το ταξίδι της. Στις περισσότερες, όπως αναφέρει η New York Post, εμφανίζεται δίπλα στη θάλασσα ή φορώντας μπικίνι.

Bikini-clad Aryna Sabalenka, fiancé brush off shock Wimbledon upset with Greece getaway https://t.co/OXctZtJMA2 pic.twitter.com/v7CfTDrLeA — New York Post Sports (@nypostsports) July 14, 2026

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Αρίνα Σαμπαλένκα και ο 37χρονος αρραβωνιστατικός της, Γιώργος Φραγκούλης, ανταλλάσσουν ένα φιλί πάνω σε σκάφος. «Ενδυματολογικός κώδικας = μπικίνι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η τέσσερις φορές νικήτρια τίτλων Grand Slam έκανε και δεύτερη ανάρτηση από τον «παράδεισό της», όπως χαρακτήρισε τον προορισμό της. Μοιράστηκε στιγμιότυπα από δείπνα την ώρα του ηλιοβασιλέματος, ποτά και διάφορες εμφανίσεις της.

Από την απογοήτευση στην αντεπίθεση για το τρίτο σερί US Open

Οι διακοπές αποτελούν ένα σημαντικό διάλειμμα για την Αρίνα Σαμπαλένκα, πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου στις σκληρές επιφάνειες, στις οποίες συνήθως παρουσιάζει τις καλύτερες επιδόσεις της.

Η Λευκορωσίδα εξακολουθεί να αναζητά τον πρώτο της τίτλο Grand Slam για τη φετινή χρονιά, καθώς δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο στο Australian Open, στο Roland Garros ή στο Wimbledon.

Στον τελικό του Australian Open ηττήθηκε από το Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, Έλενα Ριμπάκινα. Ήταν μάλιστα η δεύτερη συνεχόμενη ήττα της σε τελικό της διοργάνωσης. Στη συνέχεια, δεν κατάφερε να φτάσει στον τελικό ούτε στο Roland Garros ούτε στο Wimbledon. Πρόκειται για τα δύο Grand Slam που εξακολουθούν να λείπουν από τη συλλογή της.

Μετά τις πρόσφατες ήττες της, η τενίστρια δεν έκρυψε την έντονη απογοήτευσή της. Είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι ήθελε «να σταματήσει το τένις» και «να μεθύσει για να ξεχάσει τα πάντα γύρω από το άθλημα». Στη συνέχεια της σεζόν, η Αρίνα Σαμπαλένκα θα αγωνιστεί στο US Open ως κάτοχος του τίτλου των δύο τελευταίων διοργανώσεων. Στόχος της θα είναι να κατακτήσει το τρόπαιο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα και ο ελληνικής καταγωγής Γιώργος Φραγκούλης εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαζί τον Απρίλιο του 2024, έναν μήνα μετά τον τραγικό θάνατο του πρώην συντρόφου της, Κονσταντίν Κολτσόφ, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του τον Μάρτιο του ίδιου έτους.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον Μάρτιο, σε ένα ρομαντικό σκηνικό με ροζ λουλούδια και κεριά. Η Αρίνα Σαμπαλένκα έδειξε αργότερα το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της, το οποίο διαθέτει ένα οβάλ διαμάντι 12 καρατίων.

Το MykonosLive TV εντόπισε το ζευγάρι να τρώει στο Nammos που βρίσκεται στην παραλία Ψαρρού: