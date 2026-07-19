Η Σοφία Βεργκάρα συμπλήρωσε τα 54 της χρόνια στις 10 Ιουλίου και γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Ιταλία, απολαμβάνοντας διακοπές με αγαπημένα της πρόσωπα και τον γιο της, Μανόλο.

Γεννημένη το 1972 στην Μπαρανκίγια της Κολομβίας, δεν είχε αρχικά σχεδιάσει να ασχοληθεί με την υποκριτική. Σπούδασε οδοντιατρική, όμως εγκατέλειψε τις σπουδές της λίγο πριν από την ολοκλήρωσή τους, όταν οι επαγγελματικές ευκαιρίες στον χώρο του θεάματος άρχισαν να πληθαίνουν.

Η αρχή έγινε όταν ένας φωτογράφος την εντόπισε σε παραλία της Κολομβίας. Σε ηλικία 17 ετών εμφανίστηκε σε διαφήμιση της Pepsi, η οποία αποτέλεσε μία από τις πρώτες σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες της. Αργότερα εργάστηκε ως μοντέλο και παρουσιάστρια σε ισπανόφωνα τηλεοπτικά προγράμματα.

Η Σοφία Βεργκάρα είναι φυσική ξανθιά, αν και το κοινό τη γνώρισε κυρίως με σκούρα μαλλιά. Όταν άρχισε να αναζητά ρόλους στο Χόλιγουντ, αποφάσισε να τα βάψει, καθώς οι υπεύθυνοι των κάστινγκ είχαν συνδέσει τη λατινοαμερικανική καταγωγή με μια πιο στερεοτυπική, μελαχρινή εμφάνιση.

Το 1995 έκανε μια μικρή εμφάνιση στη μεξικανική σαπουνόπερα «Acapulco, Cuerpo y Alma». Την ίδια περίοδο άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστή ως παρουσιάστρια της ταξιδιωτικής εκπομπής «Fuera de Serie», η οποία προβλήθηκε από το Univision έως το 1998. Μέσα από την εκπομπή ταξίδεψε σε πολλούς τουριστικούς προορισμούς και απέκτησε μεγάλη αναγνωρισιμότητα στο ισπανόφωνο κοινό.

Η Gloria που την έκανε παγκόσμια σταρ

Η μεγάλη αλλαγή στην καριέρα της ήρθε το 2009, όταν επιλέχθηκε για τον ρόλο της Gloria Delgado-Pritchett στο «Modern Family». Με το έντονο χιούμορ, την εκρηκτική παρουσία και τη χαρακτηριστική προφορά της, η Σοφία Βεργκάρα έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της σειράς, η οποία ολοκληρώθηκε το 2020. Η ερμηνεία της της χάρισε τέσσερις συνεχόμενες υποψηφιότητες για Emmy Β΄ Γυναικείου Ρόλου σε κωμική σειρά, καθώς και τέσσερις υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα.

Μετά το «Modern Family», απέδειξε ότι μπορούσε να κινηθεί και έξω από την κωμωδία. Στη σειρά «Griselda» του Netflix υποδύθηκε τη διαβόητη Κολομβιανή βαρόνο των ναρκωτικών, Γκριζέλντα Μπλάνκο, αναλαμβάνοντας παράλληλα καθήκοντα εκτελεστικής παραγωγού. Ο δραματικός ρόλος τής χάρισε υποψηφιότητα για Emmy και ακόμα μία για Χρυσή Σφαίρα. Παράλληλα, συνέχισε ως κριτής στο «America’s Got Talent» και ανέπτυξε επιχειρηματικές δραστηριότητες στους χώρους της μόδας, της ομορφιάς και της εστίασης.

Ο Μανόλο και οι δύο γάμοι της

Η Σοφία Βεργκάρα έγινε μητέρα σε πολύ νεαρή ηλικία. Παντρεύτηκε στα 18 της τον σχολικό της έρωτα, Τζο Γκονζάλες, και το 1991 απέκτησαν τον μοναχογιό τους, Μανόλο. Το ζευγάρι χώρισε το 1993 και η ηθοποιός ανέλαβε σε μεγάλο βαθμό μόνη της την ανατροφή του. Η ίδια έχει πει ότι ουσιαστικά «μεγάλωσαν μαζί», καθώς προσπαθούσε να χτίσει την καριέρα της και ταυτόχρονα να του προσφέρει σταθερότητα.

Ο Μανόλο σπούδασε κινηματογραφική παραγωγή, έχει ασχοληθεί με την υποκριτική και συνεργάζεται επιχειρηματικά με τη μητέρα του.

Το 2015 η Σοφία Βεργκάρα παντρεύτηκε τον ηθοποιό, Τζο Μανγκανιέλο, έπειτα από περίπου έναν χρόνο σχέσης. Τον Ιούλιο του 2023 ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους και το διαζύγιό τους ολοκληρώθηκε το 2024.

Η ίδια δήλωσε ότι ένας βασικός λόγος ήταν η διαφορετική τους επιθυμία σχετικά με την απόκτηση παιδιών: εκείνος ήθελε να γίνει πατέρας, ενώ εκείνη δεν επιθυμούσε να αποκτήσει άλλο παιδί σε αυτή τη φάση της ζωής της, λέγοντας πως αισθανόταν έτοιμη να γίνει γιαγιά και όχι ξανά μητέρα. «Έκανα έναν γιο, όταν ήμουν 19 ετών. Είμαι έτοιμη να γίνω γιαγιά, όχι μητέρα», είχε πει χαρακτηριστικά.

Ο Τζο Μανγκανιέλο, πάντως, αμφισβήτησε αργότερα ότι αυτός ήταν ο λόγος του διαζυγίου, υποστηρίζοντας ότι οι δυο τους απλώς απομακρύνθηκαν με τον χρόνο.

Το 2020 αναδείχτηκε η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός στον κόσμο

Το 2020 η Σοφία Βεργκάρα βρέθηκε στην κορυφή της λίστας του «Forbes» με τις καλύτερα αμειβόμενες ηθοποιούς παγκοσμίως. Τα συνολικά έσοδά της υπολογίστηκαν σε 43 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που την τοποθέτησε πάνω από την Αντζελίνα Τζολί και την Γκαλ Γκαντότ, οι οποίες ακολούθησαν στη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα. Η πρωτιά της ανέδειξε τη μεγάλη οικονομική δύναμη της τηλεόρασης, σε μια χρονιά κατά την οποία η κινηματογραφική βιομηχανία είχε επηρεαστεί σημαντικά από την πανδημία.

Ένα σημαντικό μέρος των απολαβών της προερχόταν από το «Modern Family», τη σειρά που την καθιέρωσε διεθνώς μέσα από τον ρόλο της Γκλόρια Ντελγκάδο-Πρίτσετ. Κατά την τελευταία σεζόν της επιτυχημένης κωμωδίας, η αμοιβή της είχε φτάσει περίπου τις 500.000 δολάρια ανά επεισόδιο. Παράλληλα, η συμμετοχή της στην κριτική επιτροπή του «America’s Got Talent», στην οποία εντάχθηκε το 2020, της απέφερε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια ανά σεζόν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του «Forbes».

Η οικονομική της επιτυχία, ωστόσο, δεν στηρίχθηκε αποκλειστικά στην υποκριτική. Η Βεργκάρα είχε αξιοποιήσει εδώ και χρόνια την αναγνωρισιμότητά της, δημιουργώντας ένα ευρύ επιχειρηματικό δίκτυο που περιλάμβανε διαφημιστικές συνεργασίες, αρώματα, έπιπλα και σειρές ένδυσης. Η δυνατότητά της να απευθύνεται συγχρόνως στο αγγλόφωνο και στο ισπανόφωνο κοινό την κατέστησε ιδιαίτερα περιζήτητη από μεγάλες εταιρείες. Η ίδια είχε άλλωστε συνιδρύσει τη Latin World Entertainment, εταιρεία διαχείρισης ταλέντων και παραγωγής που επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στην ισπανόφωνη αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρά την τεράστια επιτυχία της, η Κολομβιανή σταρ έχει παραδεχτεί ότι η υποκριτική δεν αποτελούσε παιδικό της όνειρο. «Δεν ήθελα ποτέ να γίνω ηθοποιός. Είναι κάτι σαν δώρο επειδή δεν το ονειρευόμουν καν όταν μεγάλωνα. Δεν μου προτείνουν πολλούς ρόλους λόγω της προφοράς μου και της εμφάνισής μου. Και αν θέλω να κάνω πιο σοβαρά πράγματα, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνω την παραγωγή η ίδια», έχει δηλώσει σε συνέντευξή της.