Για την τοξικότητα που – όπως υποστηρίζει- βίωσε και τη δυσκολία να ξεπεράσει τον χωρισμό της από τον Στέφανο Τσιτσιπά μίλησε ανοιχτά η Πάουλα Μπαντόσα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Ισπανίδα αθλήτρια, η οποία μόλις είχε πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά του Berlin Open επικρατώντας της Κόκο Γκοφ, προχώρησε σε εξαιρετικά αιχμηρές δηλώσεις για τον πρώην σύντροφό της, αναφέροντας ότι η διαδικασία της επούλωσης μετά το τέλος του ειδυλλίου τους ήταν πολύ πιο επίπονη από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν.

Η τενίστρια δεν δίστασε να αποδώσει ευθύνες στον Έλληνα πρωταθλητή, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Μπορείς να έχεις μια άψογη σχέση με έναν πρώην αν είναι κανονικός άνθρωπος και η σχέση σας παραμένει φυσιολογική. Αλλά, δεν ήταν αυτή η περίπτωση. Δε χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Κάθε μέρα βλέπουμε το άλλο άτομο να κάνει τα πράγματα πιο περίπλοκα. Εδώ και μερικούς μήνες επιτέλους βρίσκομαι σε ένα καλό περιβάλλον».

👀 TREMENDAS DECLARACIONES DE PAULA BADOSA SOBRE STEFANOS TSITSIPAS.



🗣️ "He pasado por muchas rupturas en mi vida. Las acepto y entiendo que las cosas son como son. Pero cuando hay situaciones tóxicas alrededor, todo se vuelve mucho más complicado que una ruptura normal".



🗣… pic.twitter.com/Yjw6IIHAsv — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) June 17, 2026

Στη συνέχεια, η πρώην νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης περιέγραψε τη δική της συναισθηματική δοκιμασία, εξηγώντας ότι οι εξωτερικοί παράγοντες έκαναν την κατάσταση πολύ πιο περίπλοκη από έναν συνηθισμένο χωρισμό.

«Δεν ήταν εύκολο όμως να ξεπεράσω αυτά τα τοξικά πράγματα που υπήρχαν γύρω μου. Είναι κάτι που πρέπει να περάσεις ως γυναίκα, και τώρα, νιώθω ξανά δυνατή», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Μπαντόσα έδειξε ότι γνωρίζει εκ των προτέρων τον θόρυβο που θα προκαλέσουν τα λόγια της στα μέσα ενημέρωσης, λέγοντας:

«Μπορώ να δω ήδη τους αυριανούς τίτλους: “Η Μπαντόσα επιτίθεται στον Τσιτσιπά”. Ε, λοιπόν του αξίζει».

"He deserves it" – Paula Badosa directly attacks ex-boyfriend Stefanos Tsitsipas with scathing 'toxic' comments about break-up https://t.co/rAzafiJ3KW pic.twitter.com/bTLMWbtTBZ — Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) June 18, 2026

Η κόντρα των προπονητών και το παρασκήνιο εκτός κορτ

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις έρχονται να προστεθούν σε ένα ήδη φορτισμένο κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές, καθώς η ένταση είναι ορατή και μακριά από τα γήπεδα. Πρόσφατα, η μητέρα του Έλληνα αθλητή, Τζούλια Σαλνίκοβα, είχε αφήσει αιχμές για τη σχέση, περιγράφοντάς την ως απαιτητική και δύσκολη στη διαχείρισή της εξαιτίας της διαρκούς δημόσιας προσοχής, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, είχε επηρεάσει τον γιο της.

Η απάντηση από την πλευρά της Ισπανίδας δόθηκε μέσω του προπονητή της, Πολ Τολέδο, ο οποίος άσκησε κριτική στον Στέφανο Τσιτσιπά και την οικογένειά του. Ο Τολέδο υποστήριξε ότι η ελληνική πλευρά μιλούσε πολύ συχνά για την Μπαντόσα και δυσκολευόταν να διαχειριστεί τη δημοτικότητα και την προσοχή που εκείνη συγκέντρωνε, γεγονός που, κατά τον ίδιο, δημιουργούσε τριβές μέσα στο ζευγάρι.

Υπενθυμίζεται ότι η σχέση των δύο αθλητών ξεκίνησε στο Italian Open το 2023 και, μετά από μια σύντομη διακοπή το 2024, ολοκληρώθηκε οριστικά τον Ιούλιο του 2025, αμέσως μετά τον αποκλεισμό τους από το Wimbledon. Τότε, οι δυο τους διέγραψαν τις κοινές φωτογραφίες από τον λογαριασμό “Tsitsidosa” στο Instagram και σταμάτησαν να ακολουθούν ο ένας τον άλλον στα social media, με το παρασκήνιο ωστόσο να παραμένει εκρηκτικό.