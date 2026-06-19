Στα δικαστήρια για την επιμέλεια του γιου της, Γιάννη Παπαμιχαήλ, αναγκαζόταν να τρέχει η Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1976, όπως αποκάλυψε ο Μάκης Δελαπόρτας το απόγευμα της Παρασκευής. Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, ο συγγραφέας απάντησε σε ερώτηση για το αν υπήρχε όντως έντονο παρασκήνιο εκείνη την περίοδο, επιβεβαιώνοντας το γεγονός:

«Ναι, υπήρξε. Υπήρξε ένα θέμα τέτοιο για την επιμέλεια του Γιάννη. Το κέρδισε. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος και για εκείνη, και για τον Γιάννη όμως. Εγώ πρέπει να πω, και για τον Γιάννη».

Όταν οι παρουσιαστές παρατήρησαν πως ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ήταν σε πολύ μικρή ηλικία τότε, ο Μάκης Δελαπόρτας εξήγησε ότι οι καταστάσεις αυτές άφησαν αποτυπώματα, με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο να συμπληρώνει τη φράση «δυσάρεστες αναμνήσεις».

«Δεν έχει σημασία. Μικρούλης, αλλά ο Γιάννης είχε εικόνες από κάποιες… τέλος πάντων, κάποιους διαπληκτισμούς, κάποιες… Δυσάρεστες. Κουβαλάει κάποια τέτοια ο Γιάννης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το κρυφό παράπονο και η προφητική ατάκα

Πέρα από τις οικογενειακές εντάσεις, ο Μάκης Δελαπόρτας στάθηκε ιδιαίτερα στην επαγγελματική υποτίμηση που ένιωθε η ηθοποιός από μερίδα των κριτικών, γεγονός που της είχε προκαλέσει βαθιά στενοχώρια.

«Τη στενοχώρησαν πράγματι. Έφυγε με μια πίκρα το ότι δεν την δέχτηκαν και ως μια σπουδαία, μεγάλη ηθοποιό. Είχε αυτό μέσα της σαν, έτσι… ένα αγκαθάκι».

Ωστόσο, η ίδια η ηθοποιός φαινόταν να γνωρίζει τη διαχρονική της αξία, κάνοντας μια δήλωση που αποδείχθηκε απόλυτα προφητική για την υστεροφημία της, τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό της.

Όπως υπενθύμισε ο προσκεκλημένος της εκπομπής:

«Ωστόσο τα χρόνια απέδειξαν πως δεν ήταν έτσι. Και η ίδια το έλεγε κάποιες φορές, ότι όταν φύγω, θα πούνε για μένα τα σημαντικότερα και θα γραφτούν αυτά που δεν γράφτηκαν όσο ζούσα. Ήξερε, λοιπόν, το ότι… 30 χρόνια μετά, και η εικόνα της θα πουλάει και η ίδια ως… ε… ένα χαμόγελο θα πουλάει, έτσι κι αλλιώς».