Μια συλλεκτική και ταυτόχρονα ιστορική Harley Davidson που παρέμενε ακινητοποιημένη για περισσότερα από 50 χρόνια και είχε τον ρόλο του προπομπού στην συνοδεία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, αποκαταστάθηκε πλήρως και βρίσκεται πλέον σε άριστη κατάσταση, μετά από πολλά χρόνια ακινησίας.

Το δύσκολο έργο της αποκατάστασης, που ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες, ανέλαβε με δικά της έξοδα η εταιρεία Harley Davidson Cyprus μετά από συνεννόηση με την Αστυνομία Κύπρου. Η εν λόγω ιστορική μοτοσυκλέτα που εκτίθεται στο Μουσείο Αστυνομίας είχε δωρηθεί στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο μαζί με δυο ακόμη μοτοσυκλέτες και ένα αυτοκίνητο Cadillac από Κύπριο της Αμερικής που ήταν και μέτοχος στην αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Cadillac.

Ταυτόχρονα και όπως επισημαίνεται από το «Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’», το 1962 ο πρόεδρος Κένεντι είχε δωρίσει στον Μακάριο τέσσερις μηχανές Harley Davidson από τις οποίες οι δύο εκτίθενται μέχρι σήμερα στο Μουσείο Ιστορικής Μοτοσικλέτας, ενώ η τρίτη καταστράφηκε σε ατύχημα, λίγο καιρό μετά την άφιξη της στην Κύπρο.

Φωτογραφίες: Αστυνομία Κύπρου | Ίδρυμα Μακαρίου