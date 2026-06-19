Η Φαίη Σκορδά τοποθετήθηκε με αυστηρό ύφος αμέσως μετά την προβολή της συνέντευξης που παραχώρησε ο Μάνος Ιωάννου . Η παρουσιάστρια θέλησε να απαντήσει ευθέως στα όσα υποστήριξε ο ηθοποιός για τον τρόπο που τα τηλεοπτικά μέσα χειρίστηκαν την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, εκφράζοντας την πλήρη διαφωνία της με το σκεπτικό του.

Απευθυνόμενη στους συνεργάτες της και στο τηλεοπτικό κοινό, η Φαίη Σκορδά ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ο Μάνος Ιωάννου είναι συμπαθής, δεν είμαστε κολλητοί, αλλά έχουμε μια σχέση. Πιστεύει ότι όλο αυτό, η τηλεόραση, τα δελτία ειδήσεων, οι εκπομπές, είμαστε ψεκασμένοι και λέγαμε πράγματα για μία υπόθεση η οποία δεν υπήρχε, δεν πήγε στα δικαστήρια και δεν βγήκε και απόφαση».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Νάνσυ Νικολαϊδου, η οποία έφερε στο προσκήνιο τα δικαστικά δεδομένα σημειώνοντας:

«Ποια είναι η πλύση εγκεφάλου που κάναμε για τον Πέτρο Φιλιππίδη; Υπάρχει μια απόφαση της δικαιοσύνης, που αυτός ο άνθρωπος έχει κριθεί ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού».

Παράλληλα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος άσκησε και αυτός με τη σειρά του σκληρή κριτική στον ηθοποιό, λέγοντας:

«Του λέω μπράβο που είναι φίλος του και τον στηρίζει ψυχολογικά, αλλά το να μη βλέπεις την πραγματικότητα που είναι συγκεκριμένη… Το να θεωρεί ότι η τηλεόραση το δημιούργησε, να μου επιτρέψει ο Μάνος, να του πω ότι είναι ανεπίτρεπτο να ρίχνει αυτή την ευθύνη».

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Η ένταση στο πλατό της εκπομπής Buongiorno προκλήθηκε από τις αναφορές του Μάνου Ιωάννου, ο οποίος υπεραμύνθηκε της φιλίας του με τον Πέτρο Φιλιππίδη και κατηγόρησε τα τηλεοπτικά πάνελ για κατευθυνόμενη ενημέρωση των πολιτών.

Ο ηθοποιός ανέφερε στη συνέντευξή του:

«Με έχουν κατακρίνει, επειδή έχω μιλήσει ανοικτά για τη φιλία μου με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Είδες πώς ξαφνικά τι πλύση εγκεφάλου μπορεί να κάνει η τηλεόραση στον άνθρωπο, όταν βγαίνουν συγκεκριμένα άτομα και λένε αυτό και αυτό; Δεν κοιτάζουν το δάσος, κοιτάζουν το δέντρο. Αυτό είναι το κακό στην Ελλάδα. Επίσης, ο Έλληνας ξεχνάει πολύ εύκολα».

Συνεχίζοντας, ο Μάνος Ιωάννου ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει στάση λόγω των αντιδράσεων, ενώ εξέφρασε και την πρόθεσή του να βρεθεί ξανά στο ίδιο επαγγελματικό περιβάλλον μαζί του στο μέλλον:

«Αυτά είναι τα πιστεύω μου και δεν θα έκανα πίσω για τίποτα. Όταν είσαι φίλη μου, είσαι φίλη μου. Αν κάποιος πάει να σε χτυπήσει, θα σε προστατεύσω με ό,τι κόστος έχει αυτό για μένα. Εννοείται ότι θα συνεργαζόμουν ξανά στο μέλλον με τον Πέτρο. Μόνο να πάρω έχω και να γίνω καλύτερος δίπλα του».