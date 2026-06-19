Έντονη ήταν η παρέμβαση που έκανε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, ο οποίος με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram καταδίκασε απερίφραστα τα όσα είπε πρόσφατα η Ρία Ελληνίδου.

Η τοποθέτηση της τραγουδίστριας σχετικά με την εμπιστοσύνη μέσα στη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου είχε ήδη ανάψει φωτιές στα τηλεοπτικά πάνελ, με τον γνωστό παραγωγό να παίρνει θέση με σκληρή γλώσσα απέναντι στα λεγόμενά της.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος έγραψε στο κείμενό του:

«Συμπαθητική και ενδιαφέρουσα φωνή η Ρία Ελληνίδου. Όμορφη και με μια χαρά διασκεδαστικά τραγούδια. Η φράση που εκστόμισε πρόσφατα όμως και έχει γίνει μέγα θέμα για το αν είναι άκομψη ή μη για τον σύντροφό της, είναι σίγουρα μία από τις πιο συντηρητικές, προκατειλημμένες, στερεοτυπικές και ομοφοβικές (φράσεις) που έχουν ακουστεί. Δεν θα ήταν κακή ιδέα και αυτή, όπως και αμέτρητοι νέοι τραγουδιστές εφήμερων σουξέ που παίρνουν τα μυαλά τους αέρα σε χρόνο μηδέν, να μειώσουν λίγο τις απερίσκεπτες δηλώσεις και κατ’ επέκταση και τα μαργαριτάρια που πετάνε».

Το παρασκήνιο και η δήλωση που ξεσήκωσε θύελλα

Η αφορμή για το ξέσπασμα του ραδιοφωνικού παραγωγού δόθηκε κατά τη διάρκεια των Mad VMA, όταν η Ρία Ελληνίδου απάντησε σε ερωτήσεις της Κόνι Μεταξά σχετικά με την προσωπική της ζωή. Όταν ρωτήθηκε με ποια διάσημη γυναίκα δεν θα άφηνε ποτέ μόνο τον σύντροφό της, η τραγουδίστρια επέλεξε να γενικεύσει την απάντησή της στρέφοντας τα βέλη της προς το ανδρικό φύλο.

Περιγράφοντας τη δική της οπτική για τους άνδρες, η τραγουδίστρια δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Μου βάζεις δύσκολα… Με ποια Ελληνίδα celebrity δε θα άφηνα μόνο του τον σύντροφό μου; Να πω κάτι λίγο πιπεράτο; Αλλά δεν θα σου δώσω απάντηση. Με άντρα δε θα τον άφηνα, όχι με γυναίκα. Οι άντρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες, είναι πιο επικίνδυνοι. Με τα κορίτσια τουλάχιστον λες “είμαι εκεί, ρίχνω ένα μάτι από μακριά”, με τα αγόρια ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται».