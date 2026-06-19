Για τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο στιλ των ανθρώπων αλλά και στην έννοια της αρρενωπότητας μίλησε το βράδυ της Πέμπτης 18/6 ο Δημήτρης Παπάζογλου.

Ο γνωστός χορευτής και χορογράφος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα στο Action24 και τόνισε: «Νομίζω ότι είναι μόδα και όχι ουσιαστική αλλαγή της κοινωνίας, με τον ίδιο τρόπο σχολιάζουμε κάποιον που θα περνούσε σε σχέση με το παρελθόν. Εκείνη την εποχή η αρρενωπότητα είχε άλλο μέγεθος. Σήμερα αυτό χαμήλωσε, οπότε το αρρενωπό είναι να βλέπεις το τεκνό με τον κότσο».

«Ξεφώνισα έναν προχθές και του λέω “εγώ ένα σκουλαρίκι έβαλα και με κράξανε κι εσύ έχεις τον κότσο της Τζένης Καρέζη”. Σκοπός είναι η κοινωνία να αλλάζει πιο ουσιαστικά», περιέγραψε με χιούμορ ο Δημήτρης Παπάζογλου.

«Δεν είμαι πλούσιος. Έπρεπε να παίξω το παιχνίδι του επιτυχημένου. Στην κρίση πήρα ένα κάμπριο αυτοκίνητο και δεν το άνοιγα στη γειτονιά για να μην προκαλέσω. Μου έλεγε η Μαρινέλλα, για να κάνεις εξοχικό πρέπει να έχεις οικογένεια. Έχω σκεφτεί πως όταν γεράσω θα πάω σε γηροκομείο», εξομολογήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του.