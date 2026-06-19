Ο ηθοποιός Μιχάλης Οικονόμου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ μιλώντας για την πορεία του στην υποκριτική, αλλά και τις προσωπικές του στιγμές δίπλα στην οικογένειά του, αφού όπως παραδέχτηκε πως: «Χάνομαι στο μυαλό μου αλλά ισορροπούμαι στο σπίτι. Ο Γιώργος με κρατάει και εγώ τον κρατάω όταν χρειάζεται, υπάρχει μια ισορροπία».

«Σε αυτή τη φάση βιώνω στιγμές οικογενειακής ευτυχίας. Στηρίζει ο ένας, βάζει πλάτες ο άλλος, υπάρχει πολλή αγάπη και ισορροπία στο σπίτι και είναι κάτι που έχουμε δουλέψει γιατί θέλει δουλειά.

Υπάρχει μια τρυφερότητα, υπάρχει αγάπη και με τους γονείς και με την αδελφή μου. Το εγγόνι τον έχουν βασιλιά, υπάρχει φροντίδα και είναι ένα μικρό χωριό έτσι όπως έχει στηθεί», ανέφερε ο Μιχάλης Οικονόμου.