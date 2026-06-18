Με μια σκληρή προσωπική αποκάλυψη για την πατρική βία που αντιμετώπισε στα νεανικά της χρόνια ήρθε αντιμέτωπο το τηλεοπτικό κοινό το απόγευμα της Πέμπτης 18 Ιουνίου.

Η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, βρισκόμενη στο πλατό της εκπομπής «Στούντιο 4», αναφέρθηκε στην κακοποίηση που ασκούνταν μέσα στο ίδιο της το σπίτι, εστιάζοντας στην απόφασή της να μιλήσει δημόσια παρά τα κοινωνικά στερεότυπα.

Περιγράφοντας το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, η παρουσιάστρια δήλωσε:

«Έζησα πάρα πολλά που θα ήθελα να μην τα είχα ζήσει ποτέ. Βία στο σπίτι. Βία και απέναντι στη μητέρα μου αλλά και σε μένα. Νομίζω ότι αυτό δυστυχώς το έχουν ζήσει και αρκετοί Έλληνες. Έχω μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους, όταν έσπασα εγώ το ταμπού και άρχισα να μοιράζομαι και να το λέω, γιατί είναι μεγάλη ντροπή αυτό το πράγμα, να τα λες δημοσίως»

Ο φόβος της κοινωνικής κριτικής και η απομόνωση

Η ανάγκη να προστατεύσει το συγγενικό της περιβάλλον και η ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδρούσε η κοινή γνώμη λειτούργησαν ως ανασταλτικοί παράγοντες για πολλά έτη, με την ίδια να επισημαίνει τη γενικότερη τάση των γυναικών προς τη συγκάλυψη ανάλογων καταστάσεων.

Αναλύοντας τους δισταγμούς της, η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου υπογράμμισε:

«Φοβόμουν ότι με δικάζανε και μάλιστα όχι μόνο εμένα, αλλά και την οικογένειά μου, τους γονείς μου και όλο τον ελληνικό πολιτισμό. Το μάζευα συνεχώς για πάρα πολλά χρόνια. Έχω μάθει, όπως νομίζω και πολλές γυναίκες, να σωπαίνω. Να σωπαίνουμε για οτιδήποτε μας συμβαίνει. Όταν άρχισα να το συζητάω, ανακάλυψα ότι δεν είμαι μόνη μου, ότι είναι πάρα πολλοί»

Η δημόσια τοποθέτησή της έγινε με στόχο να αναδειχθεί η έκταση του προβλήματος, καθώς η ίδια διαπίστωσε ότι η κοινοποίηση της εμπειρίας της λειτούργησε ως αφορμή για να μοιραστούν και άλλοι άνθρωποι παρόμοια βιώματα κακοποίησης.