Μια εντελώς διαφορετική πλευρά της καθημερινότητάς της, μακριά από τις επίσημες εμφανίσεις και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, επέλεξε να παρουσιάσει η Μαρί Σαντάλ μέσω των social media.

Η επιχειρηματίας βρέθηκε μαζί με την κουμπάρα της, Zoë de Givenchy, να ασχολείται ενεργά με τη φροντίδα των φυτών και τη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου, αναδεικνύοντας ένα χόμπι που απαιτεί χρόνο, υπομονή και… λερωμένα χέρια.

Η ανάρτηση, η οποία συνοδευόταν από τη χαρακτηριστική λεζάντα :«Λασπώνουμε τα χέρια μας στα χώματα παρέα» με την @zoedegivenchy» αποδεικνύει ότι η κηπουρική αποτελεί το κοινό τους καταφύγιο και έναν τρόπο αποφόρτισης μέσα στη φύση.

Τσουγκράνες, γλάστρες και χώματα

Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα εστιάζουν αποκλειστικά στη διαδικασία της παραγωγικής εργασίας στον κήπο. Οι δύο γυναίκες άφησαν στην άκρη τις ανέσεις και έπιασαν τα εργαλεία κηπουρικής, με τις εικόνες να δείχνουν πήλινες γλάστρες, σακούλες με ειδικό χώμα, τσουγκράνες και φρεσκοφυτεμένα λουλούδια.

Η σχέση που συνδέει τη Μαρί Σαντάλ με τη Zoë de Givenchy, τη διεθνή σχεδιάστρια του luxury brand ειδών σπιτιού Z.d.G. και σύζυγο του Oliver de Givenchy, είναι γνωστή εδώ και χρόνια, ειδικά μετά τη βάπτιση της μικρής Ines, κόρης της Zoë, όπου η Μαρί Σαντάλ έγινε νονά.

Ωστόσο, πέρα από τα λαμπερά καλέσματα και τη συνεργασία τους στον χώρο του design, οι δύο γυναίκες αποδεικνύουν ότι τις συνδέει η αγάπη για τις απλές, γήινες δραστηριότητες.